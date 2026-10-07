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Чемпіон світу та Європи з футболу оголосив про завершення кар'єри
Ексзірка "Барселони" та збірної Іспанії Педро Родрігес попрощався з футболом у 39 років.
Відомий іспанський атакувальний півзахисник Педро Родрігес оголосив про завершення кар'єри.
Про це 39-річний ексфутболіст "Барселони" та збірної Іспанії повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Я відчуваю, що настав слушний час. Час зробити крок уперед і розпочати новий розділ свого життя. Я йду з гордістю за те, що здійснив свою мрію, і з вдячністю до всіх людей, які були поруч і допомогли втілити її в життя. Дякую тобі, футболе, за те, що зробив мене таким щасливим", — написав Педро.
На клубному рівні Педро виступав за каталонську "Барселону", лондонський "Челсі", а також римські "Рому" та "Лаціо". Від літа 2026 року він перебував у статусі вільного агента після завершення контракту з "орлами".
Також Педро виступав за збірну Іспанії, з якою став чемпіоном світу 2010 року та виграв Євро-2012. За національну команду він провів 65 матчів і забив 17 голів.
Загалом за свою кар'єру Педро здобув 25 трофеїв, з яких 20 — у складі "Барселони". Разом з каталонцями вінгер п'ять разів став чемпіоном Іспанії, тричі вигравав Кубок Іспанії, чотири рази здобув Суперкубок Іспанії, по три рази тріумфував у Лізі чемпіонів та Суперкубку УЄФА, двічі ставав переможцем Клубного чемпіонату світу.
У складі "Челсі" іспанець по разу став чемпіоном Англії, володарем Кубка Англії та переможцем Ліги Європи.
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Також ми розповідали, що Ліонель Мессі відзначився голом і двома асистами в прощальному матчі за збірну Аргентини.