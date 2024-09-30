Чемпіон світу та зірка збірної Франції з футболу Грізманн завершив міжнародну кар'єру

Нападник мадридського "Атлетіко" Антуан Грізманн оголосив про завершення кар'єри у збірній Франції.

33-річний футболіст опублікував прощальний пост в Instagram.

"Із серцем, сповненим спогадів, я закриваю цю главу свого життя. Дякую за цю чудову пригоду й до нових зустрічей", – підписав відео Грізманн.

Грізманн виступав за збірну Франції від 2014 до 2024 року. На його рахунку 137 матчів у футболці "Ле Бле", 44 голи та 38 результативних передач.

У складі французької збірної Антуан перемагав на чемпіонаті світу 2018 року та в Лізі націй-2020/21, а також був срібним призером ЧС-2022 і Євро-2016.

Грізманн ділить третю сходинку за кількістю матчів у складі збірної Франції з Олів'є Жиру, а за кількістю голів є четвертим після Жиру, Тьєррі Анрі та Кіліана Мбаппе.

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