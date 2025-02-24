Чемпіон світу з біатлону підтримав Україну в треті роковини повномасштабного російського вторгнення

Норвезький біатлоніст Ендре Стремсгейм, який напередодні виграв чоловічий масстарт на чемпіонаті світу з біатлону-2025 у швейцарському Ленцергайде, підтримав Україну в треті роковини повномасштабного російського вторгнення.

27-річний новоспечений чемпіон світу з біатлону опублікував зворушливий пост в Instagram, закликавши європейські держави продовжувати активно допомагати Україні боротися з російськими окупантами.

"Вчора я став чемпіоном світу, сьогодні мої думки знову про Україну. Цього дня минає три роки від початку повномасштабного вторгнення. Останні тижні в Ленцергайде Європа разом святкувала біатлон, я сподіваюся, що Європа й надалі підтримуватиме Україну, а Норвегія посилить підтримку! Слава Україні! Героям Слава!" – написав Стремсгейм.

На допис норвежця у коментарях відреагував капітан української збірної з біатлону Дмитро Підручний, привітавши його із "золотом" планетарної першості та подякувавши за підтримку України.

"Вітаємо з перемогою, чемпіоне! Це була неймовірна гонка! Ендре, велике спасибі за підтримку України сьогодні та протягом цих трьох років. Три роки української стійкості та прагнення до спільної мети – справедливого та міцного миру. Українці продовжують боротися за свободу та право визначати своє майбутнє", – написав Підручний.

Нагадаємо, збірна України завершила ЧС-2025 з біатлону без медалей. Найкращим результатом "синьо-жовтих" на цій планетарній першості стало п'яте місце Юлії Джими в індивідуальній гонці.

Наступний, сьомий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 заплановано на 6-9 березня в чеському Нове-Мєсто

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