Чемпіон світу з боротьби пальцями ніг видалив нігті заради змагань (фото)

Британський залізничник продемонстрував неймовірну силу та став чемпіоном світу з маловідомого виду боротьби пальцями ніг.

Про це пише nypost.com.

20-річний ветеран незвичайного виду спорту, 34-річний Бен Вудрофф, переміг чемпіона світу з боротьби пальцями ніг Алана "Несті" Неша. Він утримував цей титул протягом 17 років.

Бен Вудрофф / Фото: Emma Trimble / SWNS

Винайдене в дербіширському селі Веттон 1974 року, це змагання полягає в тому, що учасники зчіплюють пальці ніг і намагаються притиснути суперника до ноги під час інколи двогодинних матчів.

"Це схоже на армрестлінг. Ви маєте поставити ногу суперника на дошку. Це набагато складніше, але ви використовуєте схожі м'язи", - сказав він.

Тоуреслінг / Фото: Emma Trimble / SWNS

За словами нового чемпіона, поряд із очевидною стійкістю фаланг пальців, у борців сильні ноги, потужний корпус і ще сильніша воля.

Вудрофф вперше спробував тоуреслінг, коли він був маленьким хлопчиком.

"Раніше я ходив дивитися боротьбу на пальцях ніг з моїми батьками. Я не найспортивніша людина, тому я подумав: "Що я можу робити сидячи?". Я хотів зробити щось незвичне", - пригадав Бен.

Бен Вудрофф / Фото: Emma Trimble / SWNS

Чоловік провів свій перший поєдинок у 14 років у юнацькій лізі, перш ніж приєднатися до чоловічих змагань, коли йому було 18 років. Відтоді він бореться щороку. Не минало і без травм: "Я не міг змагатися протягом чотирьох років, я сильно зламав кісточки і відновив меніск в коліні".

Інші можливі побічні ефекти цього спорту – грибкові інфекції та бородавки.

Тоуреслінг / Фото: Emma Trimble / SWNS

Щоб пом'якшити проблеми зі здоров'ям та тримати себе в тонусі, Вудрофф тренується з розтяжкою для пальців ніг, яка розминає зв'язки. Він також видалив волосся на тілі, щоб посилити тертя.

Чоловік навіть хірургічним шляхом видалив обидва нігті на своїх великих пальцях, тому що вони "врізалися в його шкіру".

Чемпіон світу з боротьби на пальцях ніг / Фото: Emma Trimble / SWNS

Нагадаємо, у Японії жінка 2700 разів зателефонувала до поліції. Стало відомо, що сталося і чим усе закінчилося.

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