- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 359
- Час на прочитання
- 1 хв
Чемпіон світу з футболу знепритомнів просто під час інтерв'ю — відео
Леандро Паредес раптово упав під час спілкування з журналістом.
Півзахисник збірної Аргентини та "Бока Хуніорс" Леандро Паредес знепритомнів під час інтерв'ю після перемоги у фіналі Кубка Судамерикана.
Про це повідомляє BBC.
У вирішальному матчі турніру аргентинська команда перемогла бразильський "Атлетіко Мінейро" з рахунком 2:0.
32-річний футболіст погано почувався через сильну спеку та високу вологість у колумбійській Барранкільї, де відбувався фінальний поєдинок. Його замінили у другому таймі.
Після фінального свистка Паредес прийшов дати інтерв'ю та раптово упав під час спілкування з журналістом. Представник телеканалу встиг підтримати гравця, щоб той не вдарився об землю.
Після надання допомоги футболіст зміг самостійно дійти до роздягальні, а згодом приєднався до святкування перемоги разом із партнерами. Пізніше Паредес пояснив, що сталося.
"Дякую всім за повідомлення. Це було просто запаморочення", — написав він в Instagram.
Паредес відомий своїми виступами в Європі за "Рому", ПСЖ та "Ювентус". Він є чемпіоном світу 2022 року в складі збірної Аргентини.
Раніше повідомлялося, що володар "Золотого м'яча" вибув до кінця року через травму.