Леандро Паредес / © Associated Press

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Півзахисник збірної Аргентини та "Бока Хуніорс" Леандро Паредес знепритомнів під час інтерв'ю після перемоги у фіналі Кубка Судамерикана.

Про це повідомляє BBC.

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У вирішальному матчі турніру аргентинська команда перемогла бразильський "Атлетіко Мінейро" з рахунком 2:0.

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32-річний футболіст погано почувався через сильну спеку та високу вологість у колумбійській Барранкільї, де відбувався фінальний поєдинок. Його замінили у другому таймі.

Після фінального свистка Паредес прийшов дати інтерв'ю та раптово упав під час спілкування з журналістом. Представник телеканалу встиг підтримати гравця, щоб той не вдарився об землю.

Після надання допомоги футболіст зміг самостійно дійти до роздягальні, а згодом приєднався до святкування перемоги разом із партнерами. Пізніше Паредес пояснив, що сталося.

"Дякую всім за повідомлення. Це було просто запаморочення", — написав він в Instagram.

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Паредес відомий своїми виступами в Європі за "Рому", ПСЖ та "Ювентус". Він є чемпіоном світу 2022 року в складі збірної Аргентини.

Раніше повідомлялося, що володар "Золотого м'яча" вибув до кінця року через травму.

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