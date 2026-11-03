Чемпіон світу з хокею бойкотуватиме матчі проти Росії через війну в Україні

Збірна Фінляндії з хокею / © Associated Press

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Фінська хокейна асоціація заявила, що її національні збірні не гратимуть проти Росії, поки триває війна в Україні.

Про це повідомили в пресслужбі асоціації.

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"Наша політика полягає в тому, що ми не будемо грати проти Росії, доки триває воєнна агресія проти України. Ми зараз збираємо якомога більше країн, щоб повідомити Міжнародну федерацію хокею (IIHF), що ніхто з нас не буде грати проти Росії. Це має набагато важливішу роль, ніж той факт, що ми повідомляємо про це лише з нашого боку", — зазначив президент Фінської хокейної асоціації Гейккі Гієтанен.

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Зазначимо, що чоловіча збірна Фінляндії є чинним чемпіоном світу з хокею.

Серед збірних, які підтримав повернення Росії — лише Білорусь та Словаччина. Більшість з учасників майбутнього чоловічого ЧС виступають проти цього, зокрема Канада, Фінляндія, Чехія. Німеччина, Швеція, Латвія, Велика Британія, Норвегія, Данія, Австрія та Україна.

Після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який задовольнив апеляцію Російської федерації хокею та скасував відсторонення російських команд від міжнародних змагань, виникла загроза, що Росія може посісти місце України на ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні.

Збірна України з хокею останньою кваліфікувалася на ЧС-2027 в еліті, посівши друге місце на ЧС-2026 у дивізіоні ІА.

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Водночас CAS зобов'язав IIHF повернути російські команди до міжнародних змагань, зокрема й збірну Росії на чемпіонат світу на тому рівні, на якому її відсторонили 2022 року. Оскільки чоловіча збірна РФ тоді виступала в елітному дивізіоні, її повернення може означати, що саме Україна втратить своє місце серед найсильніших команд світу.

Однак, колишній віцепрезидент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Калерво Куммола запевнив, що збірну України не виключать з еліти ЧС-2027 з хокею. Водночас питання повернення Росії до міжнародного хокею залишається на порядку денному.

ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні відбудеться від 14 до 30 травня 2027 року в Німеччині.

Нагадаємо, збірна України удесяте в історії та вперше від 2007 року виступить на чемпіонаті світу в елітному дивізіоні. Найкращим результатом "синьо-жовтих" було дев'яте місце на ЧС-2002.

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