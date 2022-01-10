Чемпіон світу зі стрільби випадково застрелив себе, коли нахилявся за патронами

Хлопцю було всього 19 років.

Переможець чемпіонату світу зі стендової стрільби серед юніорів Крістіан Гіллі помер внаслідок нещасного випадку.

Про це повідомляє Ansa.

Зазначається, що під час полювання з друзями в лісі в Монтекатині-Валь-ді-Чечіні, в провінції Піза, італієць вистрілив собі в живіт, коли нахилявся, щоб підібрати патрони. На жаль, ця дія виявилася фатальною.

Друзі стрілка одразу викликали екстрені служби. Парамедики оперативно госпіталізували титулованого спортсмена. У лікарні йому одразу зробили операцію, але врятувати не змогли. Причиною смерті Гіллі стала сильна внутрішня кровотеча, яку не змогли зупинити лікарі. Спортсмену було всього 19 років.

Гіллі у жовтні минулого року став чемпіоном світу у командній першості та змішаній командній першості, Також італієць посів третє місце у підсумковому особистому заліку на Кубку світу у Перу. У травні 2021 року він виграв "золото" в індивідуальних, командних та змішаних змаганнях на юніорському чемпіонаті Європи в Осієку в Хорватії.

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