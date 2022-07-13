Чемпіон України з хокею відмовився від участі в елітному дивізіоні чемпіонату Польщі

"Сокіл" не зіграє у Польській хокейній лізі. Кияни не змогли врегулювати всі формальні деталі участі у чемпіонаті.

Хокейний клуб "Сокіл" не буде виступати в сезоні-2022/23 в елітному дивізіоні чемпіонату Польщі.

Про це повідомила Федерація хокею Польщі у Twitter.

Причина в тому, що для виконання необхідних формальностей киянам не вистачило часу. 12 липня клуб мав дати остаточну відповідь щодо своєї участі в турнірі разом з фінансовими гарантіями – 375 тисяч злотих (300 тисяч для купівлі wild card та 75 в якості стартового внеску).

При цьому зазначається, що "Сокіл" все ще виявляє інтерес до участі у Польській хокейній лізі наступного року.

Нагадаємо, що у російському хокеї набирає обертів гучний скандал. Три гравці підозрюються в купівлі військового квитка.

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