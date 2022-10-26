Чемпіон України з баскетболу піднявся до трійки лідерів групи Єврокубка

У середу, 26 жовтня, "Прометей" провів черговий поєдинок у другому за престижністю клубному турнірі Європи – Єврокубку.

Чемпіон України з баскетболу "Прометей" здобув перемогу над турецьким "Бурсаспором" у матчі третього туру групового етапу Єврокубку.

Поєдинок завершився з рахунком 90:84.

Українська команда не поступилася супернику у жодній чверті, вигравши перші три і звівши останню до нічийного результату.

Найкращим гравцем зустрічі пуерториканський захисник "Прометея" Джіан Клавелл – за 30 хвилин на паркеті набрав 26 очок, 3 підбирання та 2 передачі.

Завдяки цій перемозі "Прометей" піднявся на третє місце турнірної таблиці.

У наступному турі групового турніру Єврокубка "Прометей" у гостях зустрінеться з іспанським "Ховентут Бадалона". Матч відбудеться 2 листопада.

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