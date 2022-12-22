Чемпіон України з баскетболу вирвав важливу перемогу у драматичному поєдинку Єврокубка

У середу, 21 грудня, чинний чемпіон України з баскетболу "Прометей" здолав італійський "Реєр" у матчі дев'ятого туру групового етапу Єврокубка.

Поєдинок завершився з рахунком 71:75.

На початку поєдинку суперники вирвали перевагу у 10 очок. Втім, перед першою перервою "червоно-білі" вдвічі скоротили своє відставання - 14:19. Друга чверть теж вийшла невдалою для українського клубу – гравці команди продовжували хибити із периметра.

Хід гри змінився у третій чверті. На 23-й хвилині кошик господарів майданчика нарешті був вражений після кидка з-за дуги – відзначився Калеб Агада. Калебу невдовзі з лінії штрафних кидків вдалося вперше вивести "Прометей" вперед у цьому матчі (41:40), після чого наша команда вже не втрачала лідерство аж до фінальної сирени. За 4 хвилини до кінця чверті вона вела вже "+10" завдяки ривку 11:0, який було організовано за кілька хвилин.

За 30 секунд до завершення чверті українська команда вела в рахунку з перевагою лише у три очки. Калеб Агада та Ді Джей Кеннеді змарнували нагоду реалізувати 4 штрафні кидки і подарували блискучий шанс суперникам. Далі сфолили підопічні Гінзбурга, а гравець Реєра використав нагоду заробити два пункти. Завершився поєдинок з перевагою у чотири очки.

Найрезультативнішим гравцем матчу в складі "Прометея" став чеський центровий Отто Балвін (18 очок, 8 підбирань, 1 передача).

Після 9 турів "Прометей" перебуває на четвертому щаблі турнірної таблиці, "Реєр" – на третій сходинці.

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