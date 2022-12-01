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Чемпіон України з баскетболу здійснив фантастичний камбек у матчі Єврокубка, але втратив перемогу на останніх секундах

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
Перегляди
226
Час на прочитання
1 хв
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Чемпіон України з баскетболу здійснив фантастичний камбек у матчі Єврокубка, але втратив перемогу на останніх секундах

Фото: БК Прометей

"Прометей" провів черговий поєдинок у другому за престижністю клубному турнірі Європи – Єврокубку.

У середу, 30 листопада, чинний чемпіон України з баскетболу "Прометей" поступився німецькому "Ульму" у матчі шостого туру групового етапу Єврокубка.

Українська команда поступилася у трьох чвертях. Перед заключною 10-хвилинкою перевага "Ульма" становила 16 пунктів.

У останній чверті "Прометей" зумів не лише відіграти перевагу, а й випередити опонентів на п'ять очок. Однак німецька команда зуміла знову вирвати лідерство та утримала мінімальну перевагу на останніх секундах.

  • Для "Прометея" ця поразка стала третьою у шести матчах. Команда Ронена Гінзбурга посідає сьоме місце у групі А.
  • У наступному турі групового турніру Єврокубка "Прометей" зустрінеться з французьким "Буром". Матч відбудеться 6 грудня.

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Дата публікації
Перегляди
226
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