Чемпіон України з богатирського багатоборства загинув у боях із російськими окупантами

Зазначається, що трагедія з Павельєвим трапилася, коли він потрапив під ворожий обстріл.

Про це повідомляє Федерація стронгмену України.

"Василь був світлим, скромним, добрим, відвертим молодим чоловіком. Який любив і служив Україні і народові. Світла пам’ять тобі, друже! Схиляємо голови… дякуємо за твій подвиг…

Ми тебе ніколи не забудемо… прапор України на змаганнях буде підійматися на твою честь… Герої не вмирають! Вони летять на небо і продовжують його тримати над нами", - йдеться в повідомленні.

Раніше розповідалося про те, що у боях з рашистами на Харківщині загинув ексчемпіон України та державний тренер з водного поло.

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