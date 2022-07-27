Чемпіон України з хокею відмовився від участі в Континентальному кубку-2022/23: названа причина

Найкращий хокейний клуб України - київський "Сокіл" - не зіграє в наступному сезоні Континентального кубка. Замість нього там виступить "Кременчук".

Київський "Сокіл", який минулого сезону став чемпіоном України з хокею, був змушений відмовився від участі в Континентальному кубку-2022/23 через фінансові та організаційні проблеми.

Про це повідомила пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF) на своєму офіційному сайті.

У міжнародному турнірі киян замінить "Кременчук", який посів друге місце у достроково завершеному через повномасштабне вторгнення російських окупантів чемпіонаті України-2021/22.

Кремечуцький клуб позмагається в групі F, де його суперниками будуть "Унія" Освенцим (Польща), "Нітра" (Словаччина) та переможець групи D другого раунду, який визначиться в жовтні.

Раніше повідомлялося, що найкращий жіночий гандбольний клуб України проведе наступний сезон у у закордонній лізі.

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