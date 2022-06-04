Чемпіон Євро-2020 розписав результативну нічию з Німеччиною у Лізі націй

У неділю, 4 червня, збірна Італії зустрічалася з Німеччиною в рамках Групи А3 Ліги націй-2022/23.

Після сенсаціної поразки збірної Англії інший матч групи завершився бойовою нічиєю - 1:1 .

У першому таймі італійці та німці не забивали. Рахунок матчу відкрив на 70-й хвилині Лоренцо Пеллегріні, а за три хвилини Йозуа Кімміх зрівняв рахунок. За 20 хвилин до кінця зустрічі команди мали ще кілька можливостей забити, але цього так і не сталося.

Турнірну таблицю групи А3 очолює Угорщина, яка обіграла Англію з рахунком 1:0.

У наступному турі Ліги націй Німеччина вдома зіграє проти Англії, а Італія прийматиме Угорщину. Обидва матчі відбудуться у вівторок, 7 червня.

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