Чемпіон Європи з рукопашного бою загинув, захищаючи Україну від російських окупантів

Чемпіон Європи з рукопашного бою загинув, захищаючи Україну від російських окупантів

Чемпіон Європи з рукопашного бою та дитячий тренер Вадим Сотников віддав життя на війні з російськими загарбниками.

Україна продовжує втрачати своїх хоробрих захисників, відбиваючи повномасштабне вторгнення російських військ. Після смерті пілота-дрифтера Євгена Перепелиці з'явилася сумна звістка про загибель ще одного спортсмена.

У боях з окупантами загинув чемпіон Європи з рукопашного бою Вадим Сотников. Про це повідомила Криворізька федерація рукопашного бою у Facebook

Подробиці та місце смерті українського спортсмена не зазначаються.

Сотников добровольцем вирушив на фронт від початку повномасштабної війни, яку РФ розпочала проти України 24 лютого. Побратими дали йому позивний "Тренер", адже в мирний час Вадим навчав дітей рукопашному бою в Дніпрі. Його вихованці успішно виступали на українських та міжнародних змаганнях.

Сотников неодноразово ставав чемпіоном України з рукопашного бою, вигравав "золото" континентальної першості та перемагав на інших міжнародних турнірах.

Нагадаємо, що за більш як 90 днів широкомасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, загинуло понад 50 українських спортсменів.

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