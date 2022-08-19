Чемпіон Європи зі стрибків у висоту підбіг та емоційно привітав українця з "бронзою" після його вдалої спроби: відео

Тріумфатор континентальної першості зі стрибків у висоту на Мультиспортивному Чемпіонаті Європи-2022 Джанмарко Тамбері був у нестямі від радості, коли його колега в секторі українець Андрій Проценко здійснив "бронзовий" стрибок.

Зазначимо, що Проценко посів третє місце на Євро-2022, завершивши змагання з результатом 2,27. Переможцем став саме італієць Тамбері, його результат - 2,30.

Дуже цікавий та водночас по-спортивному приємний інцидент трапився одразу після вдалої спроби українця. Так, підкоривши висоту, яка дозволила завершити змаганням третім, Тамбері підбіг та емоційно привітав Проценка з "бронзою". Італієць настільки зрадів успіху Андрія, що не розрахував та вони обидва завалилися.

До вашої уваги відео з цим щемним моментом.

A bronze medal and a hug from Gianmarco Tamberi.



Andriy Protsenko wins Ukraine's first medal of #Munich2022 with bronze in the high jump! #BackToTheRoofs pic.twitter.com/0x1LxcRMQW — European Athletics (@EuroAthletics) August 18, 2022

Тамбері - один з іноземних легкоатлетів, які з початку повномасштабного вторгнення Росії висловили активну підтримку Україні. На Чемпіонаті світу в приміщенні, на якому не змогли виступити українські стрибуни, італієць яскраво підтримав партнерів по сектору: наклеїв собі прапор на руку та написав прізвища Проценка та Бондаренка на плече.

Фото: Associated Press

Ось, як свою підтримку до України прокоментував сам італієць.

"Намагаюся бути у курсі подій щодо цієї дикої ситуації, яка відбувається в Україні. Все, що я можу, так це битися та підтримувати своїх друзів з України, людей, яких я знаю. І я роблю все, що я можу - писав Андрієві Проценку, Богдану Бондаренку з моменту, коли розпочалася війна. Писав, чи їм потрібна бодай якась допомога, і я її намагався б забезпечити. Але я розумію, що цього недостатньо, і я молюся, щоб це закінчилося якомога скоріше.

Як я вже сказав, хотів підтримати вас наскільки це можливо. Намагався забезпечити належний рівень підтримки у глядачів, оскільки обидва спортсмени не могли бути там. І мені було дуже сумно через те, скільки всього проходить крізь них, що відбувається всередині у них", - сказав Тамбері в коментарі "Суспільне Спорт".

Додамо, що для Проценка фінал Євро-2022 став шостим в історії. На п'яти попередніх континентальних першостях 34-річний стрибун лише одного разу вигравав нагороду: у 2014 році, поступившись у боротьбі за "золото" Богдану Бондаренку.

Таким чином, збірна України зуміла взяти першу медаль у легкій атлетиці на Євро-2022. Загалом в активі українців 8 нагород – 2 "золота", 2 "срібла" та 4 "бронзи".

Мультиспортивний Чемпіонат Європи-2022 триваєвід 11 до 21 серпня у Мюнхені;

Для Проценка це друга поспіль "бронза" на великих міжнародних турнірах.

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