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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Чемпіон Європи і світу з футболу оголосив про завершення кар'єри

Пепе Рейна вирішив закінчити свій шлях професійного футболіста у віці 42 років.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Пепе Рейна

Пепе Рейна / © Associated Press

Відомий іспанський воротар Пепе Рейна завершить ігрову кар'єру наприкінці цього сезону.

Про це 42-річний голкіпер, який зараз виступає за італійський клуб "Комо", розповів в інтерв'ю Movistar+.

"У січні до клубу прийшов новий воротар, і я відчув себе відсунутим на другий план. У той момент я сказав дружині: "Гадаю, час настав". Я почуваюся надзвичайно щасливим, коли озираюся назад і згадую все, що пережив.

Останній матч? Я волію не думати про те, що я відчуватиму. Вдягнути востаннє рукавички буде особливим моментом", – сказав Рейна.

За свою кар'єру Пепе також грав за "Барселону", "Вільярреал", "Ліверпуль", "Наполі", "Баварію", "Мілан", "Астон Віллу", та "Лаціо".

Рейна з "Ліверпулем" здобув Кубок та Суперкубок Англії, Кубок англійської ліги та Суперкубок УЄФА. У складі "Наполі" він став володарем Кубка Італії, а з "Баварією" виграв чемпіонат Німеччини.

Крім цього, на його рахунку 38 матчів за збірну Іспанії. Разом з національною командою Рейна виграв чемпіонат світу-2010 та двічі став чемпіоном Європи (2008, 2012).

Раніше повідомлялося, що чемпіон світу з футболу 2014 року Матс Гуммельс оголосив про завершення кар'єри.

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