- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 161
- Час на прочитання
- 1 хв
Чемпіона світу евакуювали з траси після моторошного падіння на Олімпіаді-2026
Новозеландець Фінлі Мелвілл Айвз невдало приземлився у кваліфікації хафпайпу.
Новозеландський фристайліст Фінлі Мелвілл-Айвз зазнав жахливого падіння під час свого виступу в кваліфікації чоловічого хафпайпу на зимовій Олімпіаді-2026.
19-річний чинний чемпіон світу упав з великої висоти під час другої спроби у кваліфікації.
Він виконав високий стрибок із кількома обертами та трюками, піднявшись приблизно на п'ять метрів над краєм схилу, однак під час приземлення впав і залишився лежати нерухомо на трасі.
Змагання тимчасово призупинили, а лікарі оперативно надали спортсмену допомогу на трасі. Після цього новозеландця під оплески глядачів евакуювали зі схилу на спеціальних санях.
Раніше повідомлялося, що легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн зазнала моторошного падіння під час швидкісного спуску на Олімпіаді-2026. Її евакуювали з траси гелікоптером та доправили до лікарні, а потім зробили операцію через перелом ноги.
Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.
Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Наразі "синьо-жовті" залишаються без нагород.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.