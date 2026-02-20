Чемпіона світу евакуювали з траси після моторошного падіння на Олімпіаді-2026

Фінлі Мелвілл Айвз / © Associated Press

Новозеландський фристайліст Фінлі Мелвілл-Айвз зазнав жахливого падіння під час свого виступу в кваліфікації чоловічого хафпайпу на зимовій Олімпіаді-2026.

19-річний чинний чемпіон світу упав з великої висоти під час другої спроби у кваліфікації.

Він виконав високий стрибок із кількома обертами та трюками, піднявшись приблизно на п'ять метрів над краєм схилу, однак під час приземлення впав і залишився лежати нерухомо на трасі.

Змагання тимчасово призупинили, а лікарі оперативно надали спортсмену допомогу на трасі. Після цього новозеландця під оплески глядачів евакуювали зі схилу на спеціальних санях.

Фінлі Мелвілл-Айвз / © Associated Press

Раніше повідомлялося, що легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн зазнала моторошного падіння під час швидкісного спуску на Олімпіаді-2026. Її евакуювали з траси гелікоптером та доправили до лікарні, а потім зробили операцію через перелом ноги.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Наразі "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.