Чемпіона світу з боксу брутально "вирубили" на третій секунді раунду: відео ефектного нокауту

Чемпіона світу з боксу брутально "вирубили" на третій секунді раунду: відео ефектного нокауту

Іспанець Кіко Мартінес створив гучну сенсацію, повернувши собі титул IBF у напівлегкій вазі.

35-річний іспанський боксер Кіко Мартінес видовищно нокаутував британця Кіда Гелехеда та заволодів поясом IBF у напівлегкій вазі. Поєдинок відбувся на батьківщині Гелехеда в англійському Шеффілді.

Улюбленець місцевої публіки виграв перші чотири раунди, повністю домінуючи в ринзі. Проте у п'ятій трихвилинці Мартінес шокував свого суперника, відправивши його на канвас потужним ударом з правої. Гелехед піднявся з тяжкого нокдауну та завдяки гонгу отримав хвилину на перепочинок.

Однак уже на старті наступного раунду досвідчений іспанець добив свого опонента. Першим же ударом з правої Мартінес остаточно "вирубив" Гелехеда - рефері на став починати відлік і моментально зафіксував нокаут.

KIKO MARTINEZ KNOCKS OUT KID GALAHAD WITH THE FIRST PUNCH OF THE SIXTH ROUND!#GalahadMartinez pic.twitter.com/ztiAREQKyo — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 13, 2021

Для Мартінеса перемога стала 43-ю на професійному рингу. Також на його рахунку 10 поразок і дві нічиїх. Іспанець вдруге у своїй кар'єрі завоював чемпіонський титул. У серпні 2013 року він відібрав пояс IBF у колумбійця Джонатана Ромеро, проте через рік програв його британцеві Карлу Фремптону.

Гелехед зазнав лише другої поразки в кар'єрі. У його послужному списку 28 перемог (17 - нокаутом).

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