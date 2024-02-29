Чемпіона світу з футболу Поля Погба дискваліфікували на чотири роки за вживання допінгу

Француз збирається оскаржувати вирок у Спортивному арбітражному суді.
Півзахисник "Ювентуса" та збірної Франції Поль Погба отримав дискваліфікацію на чотири роки за вживання допінгу.
Як повідомляє видання Tuttosport, таке рішення ухвалив Національний антидопінговий трибунал Італії, який раніше усунув 30-річного француза від футболу до з'ясування обставин.
Погба провалив допінг-тест після матчу першого туру італійської Серії А проти "Удінезе", який відбувся 20 серпня минулого року. У жовтні стало відомо, що повторна допінг-проба французького хавбека також показала підвищений рівень тестостерону у його крові.
Повідомлялося, що Полю загрожує "бан" на чотири роки, якщо буде доведено, що він навмисне вживав заборонений препарат. У підсумку довести протилежне футболісту не вдалося.
Погба вже заявив, що подасть апеляцію на свою дискваліфікацію до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні.
Нагадаємо, влітку 2022 року Погба у статусі вільного агента повернувся до "Ювентуса" після шести сезонів у "Манчестер Юнайтед", який заплатив туринцям 105 мільйонів євро за трансфер француза.
Раніше Поль вже захищав кольори "б'янконері" від 2012 до 2016 року. Сумарно хавбек зіграв у складі "Старої синьйори" 190 матчів, відзначившись 34 голами та 41 асистом.
Цього сезону Погба провів на полі лише 52 хвилини у двох матчах Серії А, в яких результативними діями не відзначився.
За збірну Франції футболіст виступає від 2013 року та зіграв 91 матч, забив 11 голів. У складі "Ле Бле" він став срібним призером Євро-2016, переможцем чемпіонату світу-2018, а також виграв Лігу націй-2020/21.
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