Чемпіонат світу-2022 з футболу: результати жеребкування фінального турніру

Мундіаль прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року.
У п'ятницю, 1 квітня, в Катарі відбулося жеребкування фінальної стадії Чемпіонат світу-2022 з футболу.
Згідно з регламентом, усі національні команди були розподілені на вісім груп, по чотири збірні в кожній. Переможці та другі команди своїх квартетів вийдуть до 1/8 фіналу.
Варто зазначати, що наразі відомі тільки 29 із 32 країн-учасниць турніру. Володарі ще трьох путівок на мундіаль визначаться пізніше. Однією з таких команд може стати Україна.
Півфінал відбіркового плейоф, в якому "синьо-жовті" повинні зустрітися з Шотландією, перенесли на червень через вторгнення російських окупантів на територію нашої країни. Тоді ж відбудеться і фінал плейоф між переможцем пари Шотландія - Україна та Уельсом, де й визначиться, хто поїде на світову першість.
Додамо, що чотириразові чемпіони світу та переможці Євро-2020 - італійці - сенсаційно залишилися за бортом мундіалю, програвши в півфіналі плейоф відбору Північній Македонії. "Скуадра Адзурра" вперше в своїй історії вдруге поспіль пропустить Чемпіонат світу.
Планетарна першість у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Майбутній мундіаль стане першим, який буде проведений не влітку.
РЕЗУЛЬТАТИ ЖЕРЕБКУВАННЯ ФІНАЛЬНОГО ТУРНІРУ ЧС-2022
|група A
|група B
|Катар
|Англія
|Еквадор
|Іран
|Сенегал
|США
|Нідерланди
|Уельс / Шотландія / Україна
|група C
|група D
|Аргентина
|Франція
|Саудівська Аравія
|Перу / Австралія / ОАЕ
|Мексика
|Данія
|Польща
|Туніс
|група E
|група F
|Іспанія
|Бельгія
|Коста-Рика / Нова Зеландія
|Канада
|Німеччина
|Марокко
|Японія
|Хорватія
|група G
|група H
|Бразилія
|Португалія
|Сербія
|Гана
|Швейцарія
|Уругвай
|Камерун
|Південна Корея
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