Чемпіонат світу-2022 з футболу: результати жеребкування фінального турніру

Мундіаль прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року.

У п'ятницю, 1 квітня, в Катарі відбулося жеребкування фінальної стадії Чемпіонат світу-2022 з футболу.

Згідно з регламентом, усі національні команди були розподілені на вісім груп, по чотири збірні в кожній. Переможці та другі команди своїх квартетів вийдуть до 1/8 фіналу.

Варто зазначати, що наразі відомі тільки 29 із 32 країн-учасниць турніру. Володарі ще трьох путівок на мундіаль визначаться пізніше. Однією з таких команд може стати Україна.

Півфінал відбіркового плейоф, в якому "синьо-жовті" повинні зустрітися з Шотландією, перенесли на червень через вторгнення російських окупантів на територію нашої країни. Тоді ж відбудеться і фінал плейоф між переможцем пари Шотландія - Україна та Уельсом, де й визначиться, хто поїде на світову першість.

Додамо, що чотириразові чемпіони світу та переможці Євро-2020 - італійці - сенсаційно залишилися за бортом мундіалю, програвши в півфіналі плейоф відбору Північній Македонії. "Скуадра Адзурра" вперше в своїй історії вдруге поспіль пропустить Чемпіонат світу.

Планетарна першість у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Майбутній мундіаль стане першим, який буде проведений не влітку.

РЕЗУЛЬТАТИ ЖЕРЕБКУВАННЯ ФІНАЛЬНОГО ТУРНІРУ ЧС-2022

група A група B Катар Англія Еквадор Іран Сенегал США Нідерланди Уельс / Шотландія / Україна група C група D Аргентина Франція Саудівська Аравія Перу / Австралія / ОАЕ Мексика Данія Польща Туніс група E група F Іспанія Бельгія Коста-Рика / Нова Зеландія Канада Німеччина Марокко Японія Хорватія група G група H Бразилія Португалія Сербія Гана Швейцарія Уругвай Камерун Південна Корея

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