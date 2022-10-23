Чемпіонат світу-2022 з футболу: що треба знати про Мундіаль у Катарі

20 листопада в Катарі стартує Чемпіонат світу з футболу 2022 року. Це буде 22-га в історії планетарна першість з футболу.

ТСН Проспорт розповідає все найголовніше, що варто знати про майбутній Мундіаль.

Коли та де відбудеться Чемпіонат світу-2022

Фінальна частина Чемпіонату світу-2022 запланована від 20 листопада до 18 грудня в Катарі.

За право провести ЧС-2022 Катар виграв боротьбу в Австралії, Японії, Південної Кореї та США. 2 грудня 2010 року в Цюриху було оголошено результати таємного голосування у виконавчому комітеті ФІФА, згідно з якими господарем турніру став саме Катар.

Вперше в історії Мундіаль відбудеться на Близькому Сході. Також цей ЧС стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени та взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря в червні - липні сягає позначки понад 40 градусів за Цельсієм.

Матчі планетарної першості прийматимуть вісім стадіонів у п'яти містах - Досі, Лусаїлі, Ер-Райяні, Ель-Хаурі та Ель-Вакрі. Аби протистояти шаленій спеці, футбольні арени обладнали спеціальними системами охолодження повітря, що підтримують температуру не вище +27 °C.

У першому поєдинку ЧС-2022 збірна країни-господарки 20 листопада зустрінеться з Еквадором. Спочатку планувалося, що Мундіаль розпочнеться дуеллю Сенегалу та Нідерландів, проте ФІФА внесла зміну до календаря через бажання катарців зіграти у матчі-відкритті, як це традиційно робили господарі турніру від 2006 року.

Фінальний матч Чемпіонату світу-2022 буде зіграний 18 грудня на Національному стадіоні у Лусаїлі, що вміщує 80 тисяч глядачів.

Учасники і групи Чемпіонату світу-2022

У турнірі візьмуть участь 32 національні збірні, які розподілені на 8 груп по чотири команди в кожній. До плейоф вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету.

Зазначимо, що це буде остання світова першість з 32 командами. Вже на наступному Мундіалі, який 2026 року прийматимуть Канада, Мексика та США, кількість учасників зросте до 48 збірних.

Жеребкування групового етапу відбулося 1 квітня 2022 року.

Група A: Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди

Група B: Англія, Іран, США, Уельс

Група C: Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща

Група D: Франція, Данія, Туніс, Австралія

Група E: Іспанія, Німеччина, Японія, Коста-Рика

Група F: Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія

Група G: Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун

Група H: Португалія, Гана, Уругвай, Південна Корея

Додамо, що чинним чемпіоном світу є збірна Франції. У фінальному матчі Мундіалю-2018 "триколірні" перемогли команду Хорватії з рахунком 4:2 . У "бронзовому" поєдинку попереднього ЧС бельгійці обіграли Англію - 2:0 .

Фото: fifa.com

Розклад усіх матчів Чемпіонату світу-2022

Матчі перших двох турів групового етапу світової першості відбуватимуться в чотири часові слоти - 12:00, 15:00, 18:00 і 21:00 (за київським часом). Ігри заключного третього туру та поєдинки плейоф розпочинатимуться о 17:00 та 21:00.

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ГРУПОВИЙ ЕТАП

1-й тур

Неділя, 20 листопада

Група А: Катар - Еквадор (18:00)

Понеділок, 21 листопада

Група В: Англія - Іран (15:00)

Група А: Сенегал - Нідерланди (18:00)

Група В: США - Уельс (21:00)

Вівторок, 22 листопада

Група C: Аргентина - Саудівська Аравія (12:00)

Група D: Данія - Туніс (15:00)

Група C: Мексика - Польща (18:00)

Група D: Франція - Австралія (21:00)

Середа, 23 листопада

Група F: Марокко - Хорватія (12:00)

Група E: Німеччина - Японія (15:00)

Група E: Іспанія - Коста-Рика (18:00)

Група F: Бельгія - Канада (21:00)

Четвер, 24 листопада

Група G: Швейцарія - Камерун (12:00)

Група H: Уругвай - Південна Корея (15:00)

Група H: Португалія - Гана (18:00)

Група G: Бразилія - Сербія (21:00)

2-й тур

П'ятниця, 25 листопада

Група В: Уельс - Іран (12:00)

Група А: Катар - Сенегал (15:00)

Група А: Нідерланди - Еквадор (18:00)

Група В: Англія - США (21:00)

Субота, 26 листопада

Група D: Туніс - Австралія (12:00)

Група C: Польща - Саудівська Аравія (15:00)

Група D: Франція - Данія (18:00)

Група C: Аргентина - Мексика (21:00)

Неділя, 27 листопада

Група E: Японія - Коста-Рика (12:00)

Група F: Бельгія - Марокко (15:00)

Група F: Хорватія - Канада (18:00)

Група E: Іспанія - Німеччина (21:00)

Понеділок, 28 листопада

Група G: Камерун - Сербія (12:00)

Група H: Південна Корея - Гана (15:00)

Група G: Бразилія - Швейцарія (18:00)

Група H: Португалія - Уругвай (21:00)

3-й тур

Вівторок, 29 листопада

Група А: Еквадор - Сенегал (17:00)

Група А: Нідерланди - Катар (17:00)

Група В: Іран - США (21:00)

Група В: Уельс - Англія (21:00)

Середа, 30 листопада

Група D: Туніс - Франція (17:00)

Група D: Австралія - Данія (17:00)

Група C: Польща - Аргентина (21:00)

Група C: Саудівська Аравія - Мексика (21:00)

Четвер, 1 грудня

Група F: Хорватія - Бельгія (17:00)

Група F: Канада - Марокко (17:00)

Група E: Японія - Іспанія (21:00)

Група E: Коста-Рика - Німеччина (21:00)

П'ятниця, 2 грудня

Група H: Південна Корея - Португалія (17:00)

Група H: Гана - Уругвай (17:00)

Група G: Сербія - Швейцарія (21:00)

Група G: Камерун - Бразилія (21:00)

ПЛЕЙОФ

1/8 фіналу

Субота, 3 грудня

1: 1А - 2B (17:00)

2: 1C - 2D (21:00)

Неділя, 4 грудня

3: 1D - 2C (17:00)

4: 1B - 2A (21:00)

Понеділок, 5 грудня

5: 1E - 2F (17:00)

6: 1G - 2H (21:00)

Вівторок, 6 грудня

7: 1F - 2E (17:00)

8: 1H - 2G (21:00)

1/4 фіналу

П'ятниця, 9 грудня

Чвертьфінал 1: 1E / 2F - 1G / 2H (17:00)

Чвертьфінал 2: 1A / 2B - 1C / 2D (21:00)

Субота, 10 грудня

Чвертьфінал 3: 1F / 2E - 1H / 2G (17:00)

Чвертьфінал 4: 1B / 2A - 1D / 2C (21:00)

1/2 фіналу

Вівторок, 13 грудня

Півфінал 1: переможець чвертьфіналу 2 - переможець чвертьфіналу 1 (21:00)

Середа, 14 грудня

Півфінал 2: переможець чвертьфіналу 4 - переможець чвертьфіналу 3 (21:00)

Матч за третє місце

Субота, 17 грудня

Невдаха півфіналу 1 - невдаха півфіналу 2 (17:00)

Фінал

Неділя, 18 грудня

Переможець півфіналу 1 - переможець півфіналу 2 (17:00)

Збірна України не зіграє на Чемпіонаті світу-2022

Нагадаємо, збірна України не змогла пробитися на Мундіаль у Катарі. У відборі на світову першість "синьо-жовті" посіли друге місце в групі, пропустивши вперед французів.

Відтак, у стикових матчах за право поїхати на ЧС-2022 підопічним Олександра Петракова необхідно було здолати Шотландію та Уельс.

У півфіналі плейоф кваліфікації українці перемогли шотландців (1:3), але у вирішальному матчі за путівку на Мундіаль наша команда поступилася валлійцям (0:1).

Росію вигнали з плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022

Через повномасштабну війну, яку РФ за підтримки Білорусі розпочала проти України, збірну Росії дискваліфікували з плейоф відбору на ЧС-2022.

Команда країна-агресорки у півфіналі плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 повинна була зіграти з Польщею, але ФІФА зарахувала росіянам технічну поразку в цьому матчі. Потім поляки в фіналі плейоф обіграли Швецію і вийшли на Мундіаль.

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