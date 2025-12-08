Чемпіонат світу-2026 U-20 з хокею: всі матчі юніорської збірної України – ексклюзивно на Київстар ТБ

Дивіться матчі збірної України U-20 з хокею на чемпіонаті світу ексклюзивно на Київстар ТБ

Реклама

Від 7 до 13 грудня у Словенії відбувається чемпіонат світу з хокею U-20 у дивізіоні IA.

Турнір зібрав шість сильних юніорських збірних, які протягом 15 матчів визначатимуть, хто отримає шанс піднятися до еліти світового хокею. Платформа кіно та телебачення Київстар ТБ ексклюзивно транслюватиме всі поєдинки групи наживо.

На льоду зійдуться найталановитіші хокеїсти молодого покоління – майбутні зірки світового спорту. Серед них: Олександр Левшин, Микола Косарев, Микита Яловий та Нікіта Куліков – топгравці юніорської збірної України та справжні драйвери команди на чемпіонаті.

Реклама

На турнір юніорська збірна України з хокею виходить із чіткою метою – боротися за перше місце в групі, яке дає шанс повернутися до найсильнішого дивізіону молодіжного хокею. Команду чекають напружені поєдинки проти сильних суперників, серед яких Франція, Австрія, Казахстан, Норвегія та Словенія.

У стартовому матчі на турнірі збірна України 7 грудня в овертаймі обіграла Казахстан з рахунком 2:1.

Розклад матчів збірної України:

8 грудня, 17:00 – Норвегія – Україна

10 грудня, 17:00 – Україна – Словенія

11 грудня, 13:30 – Австрія – Україна

13 грудня, 13:30 – Франція – Україна

Переможець мінітурніру вийде до елітного дивізіону. Команда, яка посяде останнє місце, опуститься до дивізіону IB.

Реклама

Пряма трансляція матчів юніорської збірної України з хокею буде доступна ексклюзивно на платформі Київстар ТБ у спеціальному плейлисті "Київстар ТБ Хокей" . Глядачі зможуть насолодитися найкращими моментами поєдинків у високій якості та з професійним коментуванням.