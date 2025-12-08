- Дата публікації
Чемпіонат світу-2026 U-20 з хокею: всі матчі юніорської збірної України – ексклюзивно на Київстар ТБ
Дивіться всі матчі збірної України на чемпіонаті світу з хокею U-20 у дивізіоні IA ексклюзивно на Київстар ТБ.
Від 7 до 13 грудня у Словенії відбувається чемпіонат світу з хокею U-20 у дивізіоні IA.
Турнір зібрав шість сильних юніорських збірних, які протягом 15 матчів визначатимуть, хто отримає шанс піднятися до еліти світового хокею. Платформа кіно та телебачення Київстар ТБ ексклюзивно транслюватиме всі поєдинки групи наживо.
На льоду зійдуться найталановитіші хокеїсти молодого покоління – майбутні зірки світового спорту. Серед них: Олександр Левшин, Микола Косарев, Микита Яловий та Нікіта Куліков – топгравці юніорської збірної України та справжні драйвери команди на чемпіонаті.
На турнір юніорська збірна України з хокею виходить із чіткою метою – боротися за перше місце в групі, яке дає шанс повернутися до найсильнішого дивізіону молодіжного хокею. Команду чекають напружені поєдинки проти сильних суперників, серед яких Франція, Австрія, Казахстан, Норвегія та Словенія.
У стартовому матчі на турнірі збірна України 7 грудня в овертаймі обіграла Казахстан з рахунком 2:1.
Розклад матчів збірної України:
8 грудня, 17:00 – Норвегія – Україна
10 грудня, 17:00 – Україна – Словенія
11 грудня, 13:30 – Австрія – Україна
13 грудня, 13:30 – Франція – Україна
Переможець мінітурніру вийде до елітного дивізіону. Команда, яка посяде останнє місце, опуститься до дивізіону IB.
Пряма трансляція матчів юніорської збірної України з хокею буде доступна ексклюзивно на платформі Київстар ТБ у спеціальному плейлисті "Київстар ТБ Хокей". Глядачі зможуть насолодитися найкращими моментами поєдинків у високій якості та з професійним коментуванням.
Аби вам було зручніше стежити за улюбленими спортивними подіями, користуйтеся оновленим тематичним розділом – "Спорт" на платформі Київстар ТБ. Тут ви знайдете актуальний розклад, анонси матчів і змагань, а також зможете швидко обрати контент, який вас цікавить. Вболівайте за улюблених спортсменів зручно й без зайвих зусиль – усі спортивні події в одному місці на платформі Київстар ТБ.