Чемпіонат світу-2026 з футболу: букмекери назвали фаворитів Мундіалю

Прийдешня світова першість з футболу відбудеться від 11 червня до 19 липня у США, Мексиці та Канаді.

Максим Приходько
Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

Від 11 червня до 19 липня у США, Мексиці та Канаді відбудеться фінальний турнір чемпіонату світу-2026 з футболу.

Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Букмекери вже оцінили шанси збірних виграти чемпіонат світу-2026 з футболу.

Головним фаворитом прийдешньої світової першості букмекери вважають збірну Іспанії. На перемогу чинних чемпіонів Європи можна поставити з коефіцієнтом 5,50.

Друге місце у списку претендентів на виграш ЧС-2026 посідає Франція — 6,50. У топ-5 фаворитів Мундіалю також розташувалися Англія (7,00), Аргентина (9,00) та Бразилія (9,00).

Далі в рейтингу очікуваних переможців турніру йдуть Німеччина (13,00) та Португалія (13,00). До топ-10 претендентів на титул також входять Нідерланди (20,00), Норвегія (25,00) та Бельгія (35,00).

ЧС-2026: коефіцієнти букмекерів на переможця

Іспанія — 5,50

Франція — 6,50

Англія — 7,00

Аргентина — 9,00

Бразилія — 9,00

Німеччина — 13,00

Португалія — 13,00

Нідерланди — 20,00

Норвегія — 25,00

Бельгія — 35,00

Швейцарія — 40,00

Колумбія — 50,00

Марокко — 50,00

США — 60,00

Мексика — 75,00

Японія — 75,00

Уругвай — 75,00

Еквадор — 100,00

Хорватія — 100,00

Сенегал — 100,00

Туреччина — 100,00

Швеція — 150,00

Парагвай — 150,00

Канада — 150,00

Австрія — 150,00

Шотландія — 250,00

Боснія та Герцеговина — 250,00

Єгипет — 300,00

Кот-д'Івуар — 300,00

Чехія — 300,00

Алжир — 400,00

Гана — 400,00

Австралія — 500,00

Республіка Корея — 500,00

Туніс — 500,00

ДР Конго — 750,00

Узбекистан — 1000,00

Кабо-Верде — 1000,00

Катар — 1000,00

Йорданія — 1000,00

Ірак — 1000,00

Гаїті — 1000,00

Кюрасао — 1000,00

Нова Зеландія — 1000,00

ПАР — 1000,00

Панама — 1000,00

Саудівська Аравія — 1000,00

Зазначимо, що чинним чемпіоном світу з футболу є збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти до фінального турніру ЧС-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору команда Сергія Реброва програла Швеції (1:3).

Раніше стало відомо, хто в Україні транслюватиме матчі ЧС-2026 з футболу.

