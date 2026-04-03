Чемпіонат світу-2026 з футболу: букмекери назвали фаворитів Мундіалю
Від 11 червня до 19 липня у США, Мексиці та Канаді відбудеться фінальний турнір чемпіонату світу-2026 з футболу.
Від 11 червня до 19 липня у США, Мексиці та Канаді відбудеться фінальний турнір чемпіонату світу-2026 з футболу.
Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
Букмекери вже оцінили шанси збірних виграти чемпіонат світу-2026 з футболу.
Головним фаворитом прийдешньої світової першості букмекери вважають збірну Іспанії. На перемогу чинних чемпіонів Європи можна поставити з коефіцієнтом 5,50.
Друге місце у списку претендентів на виграш ЧС-2026 посідає Франція — 6,50. У топ-5 фаворитів Мундіалю також розташувалися Англія (7,00), Аргентина (9,00) та Бразилія (9,00).
Далі в рейтингу очікуваних переможців турніру йдуть Німеччина (13,00) та Португалія (13,00). До топ-10 претендентів на титул також входять Нідерланди (20,00), Норвегія (25,00) та Бельгія (35,00).
ЧС-2026: коефіцієнти букмекерів на переможця
Іспанія — 5,50
Франція — 6,50
Англія — 7,00
Аргентина — 9,00
Бразилія — 9,00
Німеччина — 13,00
Португалія — 13,00
Нідерланди — 20,00
Норвегія — 25,00
Бельгія — 35,00
Швейцарія — 40,00
Колумбія — 50,00
Марокко — 50,00
США — 60,00
Мексика — 75,00
Японія — 75,00
Уругвай — 75,00
Еквадор — 100,00
Хорватія — 100,00
Сенегал — 100,00
Туреччина — 100,00
Швеція — 150,00
Парагвай — 150,00
Канада — 150,00
Австрія — 150,00
Шотландія — 250,00
Боснія та Герцеговина — 250,00
Єгипет — 300,00
Кот-д'Івуар — 300,00
Чехія — 300,00
Алжир — 400,00
Гана — 400,00
Австралія — 500,00
Республіка Корея — 500,00
Туніс — 500,00
ДР Конго — 750,00
Узбекистан — 1000,00
Кабо-Верде — 1000,00
Катар — 1000,00
Йорданія — 1000,00
Ірак — 1000,00
Гаїті — 1000,00
Кюрасао — 1000,00
Нова Зеландія — 1000,00
ПАР — 1000,00
Панама — 1000,00
Саудівська Аравія — 1000,00
Зазначимо, що чинним чемпіоном світу з футболу є збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.
Нагадаємо, збірна України не змогла вийти до фінального турніру ЧС-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору команда Сергія Реброва програла Швеції (1:3).
Раніше стало відомо, хто в Україні транслюватиме матчі ЧС-2026 з футболу.