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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Чемпіонат світу-2026 з футболу: хто вже вийшов до плейоф

Участь в 1/16 фіналу Мундіалю забезпечили собі вже дві збірні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна США з футболу

Збірна США з футболу / © Associated Press

Від 11 до 28 червня триває груповий етап чемпіонату світу-2026 з футболу.

За його підсумками стануть відомі 32 із 48 збірних-учасниць Мундіалю, які зіграють у плейоф.

Наразі вихід до 1/16 фіналу світової першості гарантували собі вже дві збірні.

Хто вийшов до плейоф ЧС-2026

  • Мексика

  • США

Плейоф ЧС-2026 стартує 28 червня і закінчиться фінальним матчем турніру, який відбудеться 19 липня в Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка).

ЧС-2026 відбувається у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
211
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