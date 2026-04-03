Чемпіонат світу-2026 з футболу: остаточний склад усіх груп

Мундіаль відбудеться від 11 червня до 19 липня у США, Мексиці та Канаді.

Максим Приходько
Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

У вівторок, 31 березня, визначилися останні учасники чемпіонату світу-2026 з футболу.

Таким чином, було сформовано остаточний склад усіх груп прийдешнього Мундіалю.

Загалом на ЧС-2026 зіграють 48 команд — найбільша кількість в історії турніру. Вони поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні.

По 2 найкращі збірні з кожного квартету та 8 володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

Збірна України не змогла вийти до фінального турніру ЧС-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору команда Сергія Реброва програла Швеції (1:3).

Усі групи фінального турніру ЧС-2026

  • Група A: Мексика, Республіка Корея, ПАР, Чехія

  • Група B: Канада, Швейцарія, Катар, Боснія та Герцеговина

  • Група C: Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті

  • Група D: США, Австралія, Парагвай, Туреччина

  • Група E: Німеччина, Еквадор, Кот-д'Івуар, Кюрасао

  • Група F: Нідерланди, Японія, Туніс, Швеція

  • Група G: Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія

  • Група H: Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде

  • Група I: Франція, Сенегал, Норвегія, Ірак

  • Група J: Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія

  • Група K: Португалія, Колумбія, Узбекистан, ДР Конго

  • Група L: Англія, Хорватія, Панама, Гана

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Поєдинки 23-го в історії чемпіонату світу будуть зіграні у 16 містах. Матч-відкриття турніру заплановано 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Загалом ЧС-2026 складатиметься з 104 матчів, а сам турнір триватиме 39 днів. Це буде найтриваліший чемпіонат світу з футболу в історії. Для порівняння: на ЧС-2022 було зіграно 64 поєдинки за 28 днів.

Зазначимо, що чинним чемпіоном світу з футболу є збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

