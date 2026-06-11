Чемпіонат світу-2026 з футболу: цікаві факти та історичні рекорди Мундіалю

Фанат збірної Німеччини з копією трофею чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

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У четвер, 11 червня, стартує фінальний турнір чемпіонату світу-2026 з футболу.

Він розпочнеться матчем-відкриття у Мехіко між збірними Мексики та ПАР (Південно-Африканської Республіки), а завершиться 19 липня фіналом у Нью-Йорку.

Зібрали для вас цікаві факти, що стосуються ЧС-2026, а також історичні рекорди футбольного Мундіалю. Низка з них можуть бути побиті вже на цьому турнірі.

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Турнір приймають одразу три держави: США, Канада та Мексика. Це перший такий випадок в історії чоловічих чемпіонатів світу з футболу.

ЧС-2026 встановить історичний рекорд за кількістю локацій — матчі приймають 16 міст. Ними стануть: у Канаді — Торонто та Ванкувер, у Мексиці — Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США — Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Вперше у фінальній Мундіалю частині зіграють 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

ЧС-2026 складатиметься з 104 матчів, а сам турнір триватиме 39 днів. Це буде найтриваліший чемпіонат світу з футболу в історії. Для порівняння: на ЧС-2022 було зіграно 64 поєдинки за 28 днів.

На ЧС-2026 можуть бути задіяні рекордні 1248 футболістів (48 збірних по 26 гравців у заявці).

Легендарний "Естадіо Ацтека" у Мехіко увійде до історії як перший стадіон, який прийняв матчі трьох різних чемпіонатів світу з футболу (1970, 1986 і 2026). Крім того, він стане першою ареною, яка втретє прийматиме матч-відкриття Мундіалю.

Завдяки новому формату турніру (12 груп по 4 збірні) на чемпіонаті світу вперше з'являється стадія 1/16 фіналу. До плейоф вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету та 8 найкращих володарів третіх місць.

На попередніх Мундіалях переможець проводив максимум 7 матчів. Через появу 1/16 фіналу майбутній чемпіон зіграє вже 8 матчів — це рекорд для чемпіонатів світу.

Завдяки розширенню турніру на ЧС-2026 дебютують збірні, які раніше ніколи не грали на Мундіалі — Узбекистан, Йорданія, Кабо-Верде та Кюрасао.

Водночас Бразилія залишається єдиною збірною, яка брала участь у кожному чемпіонаті світу від самого першого турніру 1930 року.

Команди долатимуть рекордні відстані. Через розміри Північної Америки деякі збірні можуть подорожувати тисячі кілометрів між матчами. Різниця між окремими містами-господарями більша, ніж ширина багатьох європейських країн.

Турнір може побити телевізійні рекорди. Очікується аудиторія до 5 мільярдів глядачів по всьому світу хоча б на частині матчів Мундіалю.

Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі увійдуть до історії як перші футболісти, що взяли участь у шести чемпіонатах світу (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

На ЧС-2026 може бути побитий рекорд за кількістю голів в історії чемпіонатів світу з футболу. Наразі звання найкращого бомбардира в історії ЧС належить ексфорварду збірної Німеччини Мірославу Клозе — 16 голів. Серед чинних футболістів найближче до рекорду Клозе перебувають Ліонель Мессі (13 голів) та Кіліан Мбаппе (12 голів). Кріштіану Роналду та Гаррі Кейн мають по 8 м'ячів.

Рекорд за кількістю голів на одному чемпіонаті світу з футболу належить французькому нападнику Жюсту Фонтену, який забив 13 м'ячів усього за 6 матчів на ЧС-1958.

Найшвидший гол в історії чемпіонатів світу з футболу забив турецький нападник Хакан Шюкюр. Це сталося на ЧС-2002 у матчі за третє місце проти збірної Південної Кореї. Для того, щоб відзначитися, футболісту знадобилося лише 10,89 секунди після стартового свистка.

Кріштіану Роналду — єдиний футболіст в історії, який забивав на п'яти різних чемпіонатах світу. На ЧС-2026 португалець може оновити свій рекорд і відзначитися голом на шостому Мундіалі.

Ліонель Мессі є абсолютним рекордсменом чемпіонатів світу за кількістю зіграних матчів — 26 поєдинків, а також за кількістю зіграних хвилин на світових першостях — 2314 хвилин. На ЧС-2026 аргентинець оновить своє досягнення.

Абсолютний рекорд за кількістю титулів чемпіона світу серед футболістів належить легендарному бразильцю Пеле, який тричі вигравав Мундіаль (1958, 1962, 1970). Це унікальне досягнення, яке досі ніхто не повторив. Жоден з чинних футболістів не має навіть двох титулів.

Найбільше чемпіонатів світу виграла збірна Бразилії — 5 титулів. Друге місце ділять Італія та Німеччина, які вигравали Мундіаль по чотири рази. Аргентина має три перемоги, Уругвай та Франція — по дві, Англія та Іспанія — по одній.

Рекорд за кількістю голів, забитих однією збірною на одному чемпіонаті світу, належить збірній Угорщини. На ЧС-1954 вона забила 27 голів лише у 5 матчах — це абсолютний рекорд Мундіалів.

Найбільша перемога в історії чемпіонатів світу з футболу — це 10:1, яку встановила збірна Угорщини проти Сальвадору на ЧС-1982.

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти на ЧС-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору "синьо-жовті" програли Швеції (1:3).

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Чинним чемпіоном світу з футболу є збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

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