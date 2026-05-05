Проспорт
7
2 хв

Чемпіонат світу-2026 з футболу: всі групи та турнірні таблиці

По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу.

Максим Приходько
Трофей чемпіонату світу з футболу

Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

Від 11 червня до 19 липня відбудеться фінальний турнір чемпіонату світу-2026 з футболу. Його прийматимуть одразу три країни — США, Мексика та Канада.

Учасниками Мундіалю стануть 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Всі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу.

Збірна України не змогла вийти на ЧС-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору "синьо-жовті" програли Швеції (1:3).

До вашої уваги склад усіх груп ЧС-2026 та турнірне становище команд.

На нашому сайті також можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків ЧС-2026 з футболу.

Чемпіонат світу-2026: усі групи та турнірні таблиці

Турнірні таблиці ЧС-2026 / flashscore.ua

Поєдинки 23-го в історії чемпіонату світу з футболу будуть зіграні у 16 містах. Ними стануть: у Канаді — Торонто та Ванкувер, у Мексиці — Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США — Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу відбудеться 11 червня в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Загалом ЧС-2026 складатиметься з 104 матчів, а сам турнір триватиме 39 днів. Це буде найтриваліший чемпіонат світу з футболу в історії. Для порівняння: на ЧС-2022 було зіграно 64 поєдинки за 28 днів.

Нагадаємо, чинним чемпіоном світу з футболу є збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

