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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
236
Час на прочитання
1 хв

Чемпіонат світу U-23 з мініфутболу 2026 ексклюзивно транслюватимуть на Київстар ТБ

За перемогу змагатимуться 24 національні збірні, серед яких — команда України.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Чемпіонат світу U-23 з мініфутболу 2026 ексклюзивно транслюватимуть на Київстар ТБ

Чемпіонат світу U-23 з мініфутболу 2026 ексклюзивно транслюватимуть на Київстар ТБ

Від 13 до 16 жовтня на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ відбудуться ексклюзивні трансляції чемпіонату світу U-23 з мініфутболу 2026 (WMF U-23 World Cup). За перемогу змагатимуться 24 національні збірні, серед яких — команди України, Чехії, Азербайджану, Сербії, Словаччини, Колумбії та Англії.

У межах турніру заплановано 18 матчів. Трансляції відбуватимуться щодня з 12:00 до 23:00 на каналі КСТБ Футбол.

Чемпіонат світу U-23 об'єднає молодіжні національні збірні, до складу яких входять гравці віком до 23 років. Турнір стане можливістю стежити за виступами української команди та її суперників на міжнародній спортивній арені.

Розклад трансляції матчів збірної України:

  • 13 жовтня (вівторок), 18:45, Сербія — Україна

  • 14 жовтня (середа), 11:05, Україна — Словаччина

  • 14 жовтня (середа), 19:40, Англія — Україна

  • 15 жовтня (четвер), 19:15, Україна — Румунія

Дивіться чемпіонат світу U-23 з мініфутболу 2026 від 13 до 16 жовтня на Київстар ТБ.

Відкривайте Київстар ТБ на: SMART TV, смартфоні, SMART TV приставці, Xbox, планшеті або відкрийте за посиланням вебверсію у браузері.

Платформа доступна для всіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів — для перегляду достатньо авторизуватися за власним номером телефону.

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