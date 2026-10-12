Чемпіонат світу U-23 з мініфутболу 2026 ексклюзивно транслюватимуть на Київстар ТБ

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Від 13 до 16 жовтня на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ відбудуться ексклюзивні трансляції чемпіонату світу U-23 з мініфутболу 2026 (WMF U-23 World Cup). За перемогу змагатимуться 24 національні збірні, серед яких — команди України, Чехії, Азербайджану, Сербії, Словаччини, Колумбії та Англії.

У межах турніру заплановано 18 матчів. Трансляції відбуватимуться щодня з 12:00 до 23:00 на каналі КСТБ Футбол .

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Чемпіонат світу U-23 об'єднає молодіжні національні збірні, до складу яких входять гравці віком до 23 років. Турнір стане можливістю стежити за виступами української команди та її суперників на міжнародній спортивній арені.

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Розклад трансляції матчів збірної України:

13 жовтня (вівторок), 18:45, Сербія — Україна

14 жовтня (середа), 11:05, Україна — Словаччина

14 жовтня (середа), 19:40, Англія — Україна

15 жовтня (четвер), 19:15, Україна — Румунія

Дивіться чемпіонат світу U-23 з мініфутболу 2026 від 13 до 16 жовтня на Київстар ТБ.

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