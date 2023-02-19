Україна не була представлена в заключній гонці планетарної першості.

У неділю, 19 лютого, чемпіонат світу з біатлону 2023 року в німецькому Обергофі завершився жіночою гонкою з масовим стартом.

Україна в ній не була представлена. Юлія Джима змогла відібратися до масстарту, але не вийшла на старт через застуду.

Переможницею останньої гонки чемпіонату світу з біатлону стала шведка Ганна Еберг. У боротьбі за "золото" вона випередила норвежку Інгрід Тандреволл. "Бронзу" взяла француженка Жюлія Сімон.

Чемпіонат світу з біатлону-2023: результати жіночого масстарту

1. Ганна Еберг (Швеція, 1+1+0+0) 36:48.0

2. Інгрід Тандреволл (Норвегія, 0+1+0+0) +4.8

3. Жюлія Сімон (Франція, 1+1+0+1) +20.8

4. Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 0+0+0+1) +34.7

5. Маркета Давідова (Чехія, 0+1+1+0) +51.4

6. Каролін Кноттен (Норвегія, 0+1+0+0) +57.7

Раніше сьогодні відбувся чоловічий масстарт, де українці Дмитро Підручний та Антон Дудченко фінішували за межами топ-20.

Таким чином, збірна України без медалей завершила планетарну першість в Обергофі. Найкращим результатом українців на цьому турнірі стало п'яте місце Підручного в спринті.

Нагадаємо, змагання Кубка світу з біатлону поновляться 2 – 5 березня сьомим етапом сезону в Нове-Мєсто (Чехія).

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