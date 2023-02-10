У п'ятницю, 10 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2023 року в німецькому Обергофі відбулася спринтерська гонка у жінок.

Україну в ній представили чотири спортсменки: Анастасія Меркушина (16-й стартовий номер), Юлія Джима (62-й), Олена Білосюк (69-й) і Дар'я Блашко (91-й).

Найкращий результат серед українок показала Джима, з одним колом штрафу вона фінішувала 29-ю.

Білосюк з одним неточним пострілом стала 43-ю. Меркушина схибила двічі та посіла 44-те місце. Блашко безпомилково відпрацювала на вогневих рубежах, але багато програла на дистанції та не відібралася до гонки переслідування (84-та позиція на фініші).

Перемогу в спринті здобула німкеня Деніз Геррманн-Вік, яка лише на 2,2 секунди випередила Ганну Еберг із Швеції. Трійку призерок замкнула ще одна шведка Лінн Перссон.

Чемпіонат світу з біатлону-2023: результати жіночого спринту

1. Деніз Геррманн-Вік (Німеччина, 0+0) +21:19.7

2. Ганна Еберг (Швеція, 0+0) +2.2

3. Лінн Перссон (Швеція, 0+0) +26.2

4. Марте Олсбю Ройзеланн (Норвегія, 1+0) +31.3

5. Ліза Віттоцці (Італія, 0+1) +45.8

6. Маркета Давідова (Чехія, 0+0) +50.5

...

29. Юлія Джима (Україна, 0+1) +1:40.3

43. Олена Білосюк (Україна, 0+1) +2:15.3

44. Анастасія Меркушина (Україна, 2+0) +2:17.4

84. Дар'я Блашко (Україна, 0+0) +4:00.7

У суботу, 11 лютого, планетарна першість продовжиться чоловічою спринтерською гонкою. Початок – о 15:30 за київським часом.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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