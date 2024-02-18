Найкращим серед українців у масстарті став Антон Дудченко, який посів 20-те місце.
У неділю, 18 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2024 року в чеському Нове-Мєсто відбулася заключна гонка – чоловічий масстарт.
Україну в ньому представили двоє біатлоністів – Дмитро Підручний та Антон Дудченко.
Найкращим серед українців у масстарті став Дудченко, який посів 20-те місце. Підручний фінішував 27-м.
Чемпіоном світу в масстарті став норвежець Йоганнес Бьо. "Срібло" здобув латвієць Андрєйс Расторгуєвс, а замкнув трійку призерів француз Кантен Фійон-Майє.
Чемпіонат світу з біатлону-2024: результати чоловічого масстарту
1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0+0+0) 34:50.2 хвилини
2. Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 0+0+0+0) +15.1
3. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+0+1+0) +33.0
4. Тарьєй Бьо (Норвегія, 0+0+1+1) +42.1
5. Фабьєн Клод (Франція, 1+0+1+0) +1:02.5
6. Яков Фак (Словенія, 0+1+0+0) +1:10.9
...
20. Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+0) +2:07.3
27. Дмитро Підручний (Україна, 1+1+2+0) +3:48.3
Зазначимо, що раніше 18 лютого на ЧС-2024 з біатлону відбувся жіночий масстарт, у якому єдина українка Христина Дмитренко фінішувала на 27-му місці.
Таким чином, збірна України завершила планетарну першість у Нове-Мєсто без медалей.
Змагання Кубка світу з біатлону-2023/24 поновляться 29 лютого – 3 березня сьомим етапом сезону в норвезькому Голменколлені.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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