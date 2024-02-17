Збірна України фінішувала 13-ю у чоловічій естафеті на світовій першості з біатлону.

У суботу, 17 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2024 року в чеському Нове-Мєсто відбулася чоловіча естафета.

За збірну України в ній виступили Артем Прима, Дмитро Підручний, Денис Насико та Антон Дудченко. Фінішу наша команда дісталася 13-ю.

На стартовому етапі Прима відпрацював стрільбу лежачи з двома хибами та залишив вогневий рубіж на 21-й позиції. На стійці Артем також скористався двома додатковими патронами й піднявся на 17-те місце. Він передав естафету 14-м з відставанням у 50 секунд від сенсаційного лідера гонки – команди Естонії.

На другому етапі Підручний на стрільбі лежачи використав один додатковий патрон і вийшов на 11-й позиції. На стійці Дмитро схибив лише одного разу та підняв нашу команду на п'яте місце. Передав естафету він п'ятим з відставанням 42,4 секунди від лідера – збірної Норвегії.

На третьому етапі Насико через невисокий темп на дистанції підійшов до стрільби лежами дев'ятим, але швидко та безпомилково відпрацював на вогневому рубежі та повернувся на п'яту позицію. Стійку Денис провалив і пішов на одне штрафне коло, що відкинуло Україну на десяте місце. Він передав естафету 13-м з відставанням 3 хвилини 15 секунд від лідера – команди Норвегії.

На заключному етапі Дудченко чисто стріляв лежачи й залишився на 13-й позиції. На стійці він зробив дві хиби та в підсумку фінішував 13-м. Відставання "синьо-жовтих" від переможця гонки склало 3 хвилини 44 секунди.

Чемпіоном світу у чоловічій естафеті стала Швеція. "Срібло" взяла Норвегія, яка сенсаційно втратила перемогу через те, що на останній стрільбі Ветле Шостад Крістіансен заробив три штрафні кола. "Бронзу" виграла Франція.

Чемпіонат світу з біатлону-2024: результати чоловічої естафети

1. Швеція (0+9) 1:16:22.6

2. Норвегія (4+14) +11.8

3. Франція (3+13) +12.8

4. Німеччина (1+8) +51.6

5. США (0+8) +1:22.2

6. Італія (1+11) +1:44.1

...

13. Україна (1+11) +3:43.7

Раніше сьогодні, 17 лютого, відбулася жіноча естафета, в якій збірна України змогла фінішувати у топ-5. Перемогу здобула команда Франції.

У неділю, 18 лютого, програма ЧС-2024 з біатлону завершиться масстартами.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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