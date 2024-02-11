Найкращим серед українців у персьюті став Дмитро Підручний, який посів 23-те місце.

У неділю, 11 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2024 року в чеському Нове-Мєсто відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну в ній представляли два біатлоністи: Дмитро Підручний (за підсумками спринту стартував 21-м) та Антон Дудченко (39-м).

Найкращим серед українців у персьюті став Підручний, який фінішував 23-м. Дудченко посів 25-ту позицію.

На всіх сходинках п'єдесталу розташувалися норвежці. Чемпіоном світу в гонці переслідування став Йоганнес Бьо, "срібло" здобув Стурла Легрейд, а "бронзу" – Ветле Шостад Крістіансен.

Чемпіонат світу з біатлону-2024: результати чоловічої гонки переслідування

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+2+0+0) 32:36.9 хвилини

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 2+0+0+0) +28.7

3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+1+2) +38.5

4. Йоганнес Дале (Норвегія, 0+0+3+0) +54.0

5. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0+0+4) +1:20.9

6. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0+2+1) +1:28.3

...

23. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+0+2) +4:02.1

25. Антон Дудченко (Україна, 0+0+0+0) +4:09.7

Зазначимо, що жіноча гонка переслідування на ЧС-2024 з біатлону також відбулася в неділю, 11 лютого. Перемогла в ній француженка Жюлія Сімон, а найкращою серед українок стала Христина Дмитренко, яка фінішувала 26-ю.

У вівторок, 13 лютого, змагальна програма чемпіонату світу з біатлону 2024 року продовжиться жіночою індивідуальною гонкою, яка розпочнеться о 18:10 за київським часом.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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