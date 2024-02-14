Найкращим серед українців став Антон Дудченко, який посів 29-те місце.

У середу, 14 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2024 року в чеському Нове-Мєсто відбулася чоловіча індивідуальна гонка.

Україну в ній представляли чотири біатлоністи: Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико та Тарас Лесюк.

Найкращим серед українців в індивідуальній гонці став Дудченко, який посів 29-те місце.

Перемогу в індивідуальній гонці здобув норвежець Йоганнес Бьо. Срібну нагороду виграв його брат і співвітчизник Тар'єй Бьо, а замкнув трійку призерів німець Бенедікт Долль.

Чемпіонат світу з біатлону-2024: результати чоловічої індивідуальної гонки

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0+0+0) 45:49.0

2. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+1+0+0) +58.9

3. Бенедікт Долль (Німеччина, 0+0+0+1) +1:35.3

4. Андрєйс Расторгуєвс (Латвія, 0+1+0+1) +2:50.2

5. Емільєн Жаклен (Франція, 1+0+0+0) +3:03.2

6. Кантен Фійон-Майє (Франція, 2+1+0+0) +3:16.2

...

29. Антон Дудченко (Україна, 2+0+0+0) +6:00.4

62. Артем Прима (Україна, 0+2+0+2) +8:34.2

73. Тарас Лесюк (Україна, 1+2+0+1) +9:56.7

76. Денис Насико (Україна, 2+1+1+0) +10:35.0

Наступна гонка на ЧС-2024 з біатлону запланована на четвер, 15 лютого – одиночна змішана естафета, який розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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