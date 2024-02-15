Збірна України посіла 14-те місце в синглміксті на планетарній першості з біатлону.
У четвер, 15 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2024 року в чеському Нове-Мєсто відбулася одиночна змішана естафета.
Україну в цій гонці представляли Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина. Фінішувала наша команда на 14-му місці.
Чемпіоном світу в одиночній змішаній естафеті стала Франція. "Срібло" виграла Італія, а "бронзу" – Норвегія.
Чемпіонат світу з біатлону-2024: результати одиночної змішаної естафети
1. Франція (0+3) 36:21.7
2. Італія (0+5) +24.6
3. Норвегія (1+7) +27.4
4. Швеція (1+12) +1:00.9
5. Швейцарія (0+6) +1:01.1
6. Німеччина (0+4) +1:04.6
...
14. Україна (0+12) +2:26.0
Наступні гонки на ЧС-2024 з біатлону заплановані на суботу, 17 лютого – жіноча та чоловіча класичні естафети.
Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону
На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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