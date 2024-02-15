Збірна України посіла 14-те місце в синглміксті на планетарній першості з біатлону.

У четвер, 15 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2024 року в чеському Нове-Мєсто відбулася одиночна змішана естафета.

Україну в цій гонці представляли Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина. Фінішувала наша команда на 14-му місці.

Чемпіоном світу в одиночній змішаній естафеті стала Франція. "Срібло" виграла Італія, а "бронзу" – Норвегія.

Чемпіонат світу з біатлону-2024: результати одиночної змішаної естафети

1. Франція (0+3) 36:21.7

2. Італія (0+5) +24.6

3. Норвегія (1+7) +27.4

4. Швеція (1+12) +1:00.9

5. Швейцарія (0+6) +1:01.1

6. Німеччина (0+4) +1:04.6

...

14. Україна (0+12) +2:26.0

Наступні гонки на ЧС-2024 з біатлону заплановані на суботу, 17 лютого – жіноча та чоловіча класичні естафети.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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