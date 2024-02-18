Українка Христина Дмитренко фінішувала в масстарті на 27-му місці.

У неділю, 18 лютого, в останній змагальний день на чемпіонаті світу з біатлону 2024 року в чеському Нове-Мєсто відбувся жіночий масстарт.

Україну в ньому представила одна біатлоністка – Христина Дмитренко, для якої це була дебютна планетарна першість у кар'єрі.

Із трьома хибами на вогневих рубежах 24-річна українка дісталася фінішу на 27-му місці.

Чемпіонкою світу в масстарті стала француженка Жюстін Бреза-Буше. "Срібло" здобула італійка Ліза Віттоцці, а "бронзу" – француженка Лу Жанмонно.

Чемпіонат світу з біатлону-2024: результати жіночого масстарту

1. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 0+0+0+0) 34:37.2

2. Ліза Вітоцці (Італія, 0+0+0+0) +31.2

3. Лу Жанмонно (Франція, 1+0+0+0) +56.7

4. Жюлія Сімон (Франція, 0+1+1+1) +1:24.9

5. Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+0+0+0) +1:29.7

6. Ліза Тереза Гаузер (Австрія, 0+0+0+1) +1:36.9

...

27. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+1+1) +4:17.9

Чоловічим масстартом 18 лютого завершиться ЧС-2024 з біатлону, початок гонки – о 17:30 за київським часом. Україну представлять Дмитро Підручний та Антон Дудченко.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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