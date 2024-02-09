Усі чотири українки потрапили до топ-30 та зуміли відібратися до гонки переслідування.

У п'ятницю, 9 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2024 року в чеському Нове-Мєсто відбулася жіноча спринтерська гонка.

Україну в ній представляли Юлія Джима, Ірина Петренко, Христина Дмитренко та Анастасія Меркушина.

Найкращий результат серед українок у спринті показала Дмитренко, яка посіла 12-те місце. Інші українські біатлоністки також потрапили до топ-30 і таким чином відібралися до гонки переслідування, яка відбудеться в неділю, 11 лютого.

Повний комплект нагород у спринтерській гонці взяли француженки. Чемпіонкою світу в цій дисципліні стала Жюлія Сімон, "срібло" здобула Жюстін Бреза-Буше, а "бронзу" виграла Лу Жанмонно.

Чемпіонат світу з біатлону-2024: результати жіночого спринту

1. Жюлія Сімон (Франція, 0+0) 20:07.5

2. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 1+0) +4.9

3. Лу Жанмонно (Франція, 0+1) +40.8

4. Софі Шово (Франція, 1+0) +44.2

5. Байба Бендіка (Латвія, 0+1) +46.5

6. Франціска Пройсс (Німеччина, 0+1) +1:05.3

...

12. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +1:26.2

19. Ірина Петренко (Україна, 0+0) +1.44.1

21. Юлія Джима (Україна 0+1) +1:48.3

29. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0) +2:05.6

Наступна гонка на ЧС-2024 з біатлону запланована на суботу, 10 лютого – чоловічий спринт, який розпочнеться о 18:05 за київським часом.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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