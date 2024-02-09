Усі чотири українки потрапили до топ-30 та зуміли відібратися до гонки переслідування.
У п'ятницю, 9 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2024 року в чеському Нове-Мєсто відбулася жіноча спринтерська гонка.
Україну в ній представляли Юлія Джима, Ірина Петренко, Христина Дмитренко та Анастасія Меркушина.
Найкращий результат серед українок у спринті показала Дмитренко, яка посіла 12-те місце. Інші українські біатлоністки також потрапили до топ-30 і таким чином відібралися до гонки переслідування, яка відбудеться в неділю, 11 лютого.
Повний комплект нагород у спринтерській гонці взяли француженки. Чемпіонкою світу в цій дисципліні стала Жюлія Сімон, "срібло" здобула Жюстін Бреза-Буше, а "бронзу" виграла Лу Жанмонно.
Чемпіонат світу з біатлону-2024: результати жіночого спринту
1. Жюлія Сімон (Франція, 0+0) 20:07.5
2. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 1+0) +4.9
3. Лу Жанмонно (Франція, 0+1) +40.8
4. Софі Шово (Франція, 1+0) +44.2
5. Байба Бендіка (Латвія, 0+1) +46.5
6. Франціска Пройсс (Німеччина, 0+1) +1:05.3
...
12. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +1:26.2
19. Ірина Петренко (Україна, 0+0) +1.44.1
21. Юлія Джима (Україна 0+1) +1:48.3
29. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0) +2:05.6
Наступна гонка на ЧС-2024 з біатлону запланована на суботу, 10 лютого – чоловічий спринт, який розпочнеться о 18:05 за київським часом.
Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону
На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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