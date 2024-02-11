Найкращою серед українок у персьюті стала Христина Дмитренко, яка фінішувала 26-ю.

У неділю, 11 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2024 року в чеському Нове-Мєсто відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в ній представляли чотири біатлоністки: Христина Дмитренко (за підсумками спринту стартувала 12-ю), Ірина Петренко (19-ю), Юлія Джима (21-ю) та Анастасія Меркушина (29-ю).

Найкращою серед українок у персьюті стала Дмитренко, яка фінішувала 26-ю. Джима посіла 35-те місце, Меркушина – 36-те, Петренко – 45-те.

Чемпіонкою світу в гонці переслідування стала француженка Жюлія Сімон. "Срібло" здобула італійка Ліза Вітоцці, а "бронзу" – ще одна представниця Франції Жюстін Бреза-Буше.

Чемпіонат світу з біатлону-2024: результати жіночої гонки переслідування

1. Жюлія Сімон (Франція, 0+1+0+0) 29:54.8 хвилини

2. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+1) +46.3

3. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 0+1+2+1) +49.3

4. Софі Шово (Франція, 0+1+1+1) +57.6

5. Ганна Еберг (Швеція, 0+0+2+0) +1:16.6

6. Франциска Пройс (Німеччина, 0+0+1+0) +1:24.7

...

26. Христина Дмитренко (Україна, 2+0+1+1) +3:46.7

35. Юлія Джима (Україна, 2+1+1+0) +4:39.0

36. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1+0+2) +4:51.2

45. Ірина Петренко (Україна, 2+1+1+0) +5:30.7

Зазначимо, що чоловічий персьют на ЧС-2024 з біатлону також відбудеться в неділю, 11 лютого. Старт гонки – о 18:05 за київським часом. Від України побіжать Дмитро Підручний (стартуватиме 21-м) та Антон Дудченко (39-м).

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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