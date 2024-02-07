У середу, 7 лютого, чемпіонат світу з біатлону 2024 року в чеському Нове-Мєсто стартував класичною змішаною естафетою.

Українську збірну в дебютній гонці планетарної першості представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима та Ірина Петренко. Фінішувала наша команда на сьомому місці .

На стартовому етапі за "синьо-жовтих" біг Прима. На стрільбі лежачи він використав два додаткові патрони, щоб закрити останню мішень і вийшов з вогневого рубежу 17-м. На стійці також двічі схибив, але все одно піднявся на 9-ту позицію, й передав естафету дев'ятим з відставанням 48,4 секунди від лідера.

На другому етапі Підручний бездоганно відпрацював стрільбу лежачи та підняв нашу команду на п'яте місце. Стрільбу стоячи він відпрацював з однією хибою та після вогневого рубежу був 8-м, а передав естафету також восьмим, поступаючись лідеру 1 хвилину 30 секунд.

На третьому етапі Джима припустилася однієї хиби на стрільбі лежачи, залишивши вогневий рубіж на дев'ятому місці. На стійці вона також відпрацювала з одним неточним пострілом і вийшла на восьму сходинку, а передала естафету сьомою з відставанням 1 хвилина 33 секунди від лідерки.

На заключному етапі Петренко ідеально стріляла лежачи та після передостаннього вогневого рубежу в гонці була шостою. На стійці українка використала один додатковий патрон і опустилася на сьоме місце. Тож фінішу наша команда дісталася саме сьомою, програвши переможцю гонки 2 хвилини 49 секунд.

Чемпіоном світу в змішаній естафеті стала команда Франції. "Срібло" виграла Норвегія, а "бронзу" здобула Швеція.

Чемпіонат світу з біатлону-2024: результати змішаної естафети

1. Франція (1+9) 1:09:24.4 години

2. Норвегія (0+8) +45,2

3. Швеція (0+10) +1:01,7

4. Швейцарія (0+3) +1:02,9

5. Німеччина (1+9) +1:30,9

6. Австрія (0+7) +2:30,5

7. Україна (0+8) +2:48,8

Наступна гонка на ЧС-2024 з біатлону запланована на п'ятницю, 9 лютого – жіночий спринт, який розпочнеться о 18:20 за київським часом.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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