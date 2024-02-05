Чемпіонат світу з біатлону-2024: розклад усіх гонок і де дивитися

Планетарна першість з біатлону триватиме від 7 до 18 лютого у чеському Нове-Мєсто.

7 – 18 лютого у чеському Нове-Мєсто відбудеться чемпіонат світу з біатлону 2024 року.

До програми змагань планетарної першості увійшли змішана естафета, спринти, персьюти, індивідуальні гонки, синглмікст, естафети та масстарти.

Чемпіонат світу в Нове-Мєсто є головним стартом поточного біатлонного сезону. Після нього змагання Кубка світу з біатлону-2023/24 поновляться 29 лютого – 3 березня сьомим етапом сезону в норвезькому Голменколлені.

Розклад гонок чемпіонату світу з біатлону

7 лютого

18:20 – Змішана естафета

9 лютого

18:20 – Спринт, 7.5 км, жінки

10 лютого

18:05 – Спринт, 10 км, чоловіки

11 лютого

15:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

18:05 – Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки

13 лютого

18:10 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

14 лютого

18:20 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

15 лютого

19:00 – Одиночна змішана естафета

17 лютого

14:45 – Естафета, 4х6 км, жінки

17:30 – Естафета, 4х7.5 км, чоловіки

18 лютого

15:15 – Масстарт, 12.5 км, жінки

17:30 – Масстарт, 15 км, чоловіки

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Нагадаємо, 28 січня у словацькому Брезно-Осрблі завершився чемпіонат Європи з біатлону-2024, де збірна України виграла одну медаль – Христина Дмитренко завоювала "бронзу" в спринті.

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