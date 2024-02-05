Чемпіонат світу з біатлону-2024: розклад усіх гонок і де дивитися

Планетарна першість з біатлону триватиме від 7 до 18 лютого у чеському Нове-Мєсто.
7 – 18 лютого у чеському Нове-Мєсто відбудеться чемпіонат світу з біатлону 2024 року.
До програми змагань планетарної першості увійшли змішана естафета, спринти, персьюти, індивідуальні гонки, синглмікст, естафети та масстарти.
Чемпіонат світу в Нове-Мєсто є головним стартом поточного біатлонного сезону. Після нього змагання Кубка світу з біатлону-2023/24 поновляться 29 лютого – 3 березня сьомим етапом сезону в норвезькому Голменколлені.
Розклад гонок чемпіонату світу з біатлону
7 лютого
18:20 – Змішана естафета
9 лютого
18:20 – Спринт, 7.5 км, жінки
10 лютого
18:05 – Спринт, 10 км, чоловіки
11 лютого
15:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
18:05 – Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки
13 лютого
18:10 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
14 лютого
18:20 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
15 лютого
19:00 – Одиночна змішана естафета
17 лютого
14:45 – Естафета, 4х6 км, жінки
17:30 – Естафета, 4х7.5 км, чоловіки
18 лютого
15:15 – Масстарт, 12.5 км, жінки
17:30 – Масстарт, 15 км, чоловіки
Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону
На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Нагадаємо, 28 січня у словацькому Брезно-Осрблі завершився чемпіонат Європи з біатлону-2024, де збірна України виграла одну медаль – Христина Дмитренко завоювала "бронзу" в спринті.
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