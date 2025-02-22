У суботу, 22 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону-2025 у швейцарському Ленцергайде відбулася чоловіча естафета.

За збірну України в гонці бігли Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк і Дмитро Підручний. "Синьо-жовті" фінішували на восьмій позиції.

На стартовому етапі Дудченко чисто відстрілявся лежачи, пішовши з вогневого рубежу на 9-й позиції. На стійці Антон використав один додатковий патрон і піднявся на шосте місце, а естафету передавав уже третім з відставанням 23,4 секунди від лідера – команди Норвегії.

На другому етапі Мандзин безпомилково стріляв лежачи, залишивши вогневий рубіж на четвертій позиції. На стійці Віталію знадобилося три додаткові патрони, щоб закрити останню мішень, що відкинуло нашу збірну на восьме місце. Він передав естафету сьомим з відставанням 1 хвилина 2,4 секунди від лідера – Норвегії.

На третьому етапі Лесюк використав два додаткові патрони на стрільбі лежачи, опустившись на десяте місце. Чисто відстрілявшись на стійці, Тарас піднявся на восьму сходинку, на якій і передав естафету з відставанням 2 хвилини 30,9 секунди від лідера – Норвегії.

На заключному етапі Підручний одного разу схибив на стрільбі лежачи, залишивши вогневий рубіж на восьмому місці. На стійці Дмитро зробив один неточний постріл і вийшов на сьому позицію. Фінішував він восьмим з відставанням у 2 хвилини 49,7 секунди від норвежців, які виграли "золото". Срібні медалі здобули французи, а бронзові – німці.

Чемпіонат світу з біатлону-2025: результати чоловічої естафети

1. Норвегія (0+4) 1:18.18.1

2. Франція (0+7) +41.9

3. Німеччина (0+10) +1:35.9

4. Швеція (1+11) +1:54.0

5. Італія (0+9) +2:12.7

6. Чехія (0+9) +2:24.8

...

8. Україна (0+8) +2:49.7

Раніше сьогодні на ЧС-2025 з біатлону відбулася жіноча естафета, де збірна України посіла 11-те місце.

У неділю, 23 лютого, планетарна першість завершиться масстартами. Жінки вийдуть на старт о 14:45, а чоловіки – о 17:05 за київським часом.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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