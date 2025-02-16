У неділю, 16 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону-2025 у швейцарському Ленцергайде відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну в ній представляли Антон Дудченко (35-та стартова позиція за підсумками спринту), Віталій Мандзин (36-та) і Дмитро Підручний (37-ма).

Найкращий результат серед українців у персьюті показав Мандзин, який з одним неточним пострілом фінішував 19-м. Підручний з трьома хибами став 30-м, а Дудченко з п'ятьма колами штрафу посів 47-ме місце.

Друге поспіль "золото" поточного чемпіонату світу здобув норвежець Йоганнес Бьо. Американець Кемпбелл Райт виборов "срібло", як це зробив раніше у спринті. "Бронзову" медаль взяв француз Ерік Перро.

Чемпіонат світу з біатлону-2025: результати чоловічої гонки переслідування

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0+1+0) 32:26.9

2. Кемпбелл Райт (США, 1+0+0+0) +8.6

3. Ерік Перро (Франція, 0+1+0+0) +20.8

4. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) +36.7

5. Томмазо Джакомель (Італія, 0+0+2+0) +54.0

6. Кантен Фійон-Має (Франція, 1+2+0+2) +1:16.6

...

19. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+0+1) +2:29.7

30. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+1+2) +3:55.5

47. Антон Дудченко (Україна, 1+1+2+1) +5:03.3

Зазначимо, що сьогодні на ЧС-2025 з біатлону також відбулася жіноча гонка переслідування, де найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка фінішувала 22-ю.

Планетарна першість триватиме до 23 лютого. Наступною у програмі змагань є жіноча індивідуальна гонка, яка відбудеться у вівторок, 18 лютого.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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