У середу, 19 лютого, змагальна програма чемпіонату світу з біатлону-2025 у швейцарському Ленцергайде продовжилася чоловічою індивідуальною гонкою.

Україну в ній представляли чотири біатлоністи: Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко та Денис Насико.

Найкращий результат серед українців показав Мандзин, який з двома хибами посів 17-те місце.

Чемпіоном світу в індивідуальній гонці став француз Ерік Перро, для якого це перше в кар'єрі "золото" в особистих гонках на рівні чемпіонату світу. "Срібло" здобув італієць Томмазо Джакомель, а бронзовим призером став француз Кантен Фійон-Майє.

Чемпіонат світу з біатлону-2025: результати чоловічої індивідуальної гонки

1. Ерік Перро (Франція, 0+1+0+0) 47:58.1

2. Томмазо Джакомель (Італія, 0+0+0+1) +52.4

3. Кантен Фійон-Майє (Франція, 2+0+1+0) +1:59.5

4. Оллі Гійденсало (Фінляндія, 0+0+0+0) +2:14.9

5. Ніклас Гартвег (Швейцарія, 0+1+0+1) +2:15.5

6. Яков Фак (Словенія, 1+0+0+0) +2.18.8

...

17. Віталій Мандзин (Україна, 1+0+0+1) +3:58.9

36. Артем Тищенко (Україна, 0+0+0+1) +5:55.9

50. Антон Дудченко (Україна, 0+1+1+2) +6:44.3

63. Денис Насико (Україна, 2+0+0+1) +7:25.3

Зазначимо, що напередодні на ЧС-2025 з біатлону відбулася жіноча індивідуальна гонка, де найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка посіла п'яте місце і потрапила до квіткової церемонії.

Наступною гонкою ЧС-2025 з біатлону стане одиночна змішана естафета, яка відбудеться у четвер, 20 лютого.

Після цього 22 лютого відбудуться класичні естафети, а 23 лютого планетарна першість завершиться масстартами.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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