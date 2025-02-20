Збірна України з найкращою стрільбою у гонці фінішувала лише 20-ю.

У четвер, 20 лютого, змагальна програма чемпіонату світу з біатлону-2025 у швейцарському Ленцергайде продовжилася одиночною змішаною естафетою.

Україну в ній представляли Юлія Джима та Антон Дудченко. Незважаючи на найкращу стрільбу серед усіх команд (лише 4 додаткові патрони), "синьо-жовті" посіли тільки 20-те місце.

Це найгірший результат в історії виступів України на чемпіонатах світу у змішаних естафетах.

Виграла синглмікст Франція. "Срібло" здобула Норвегія, а замкнула трійку призерів Німеччина.

Чемпіонат світу з біатлону-2025: результати одиночної змішаної естафети

1. Франція (0+7) 35:25.1

2. Норвегія (0+15) +5.7

3. Німеччина (0+4) +8.3

4. Швейцарія (0+10) +12.7

5. Швеція (0+7) +13.5

6. Словенія (0+8) +18.7

...

20. Україна (0+4) +2:30.5

Наступними гонками ЧС-2025 з біатлону стануть класичні естафети, які відбудуться у суботу, 22 лютого. У неділю, 23 лютого, планетарна першість завершиться масстартами.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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