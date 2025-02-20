Збірна України з найкращою стрільбою у гонці фінішувала лише 20-ю.
У четвер, 20 лютого, змагальна програма чемпіонату світу з біатлону-2025 у швейцарському Ленцергайде продовжилася одиночною змішаною естафетою.
Україну в ній представляли Юлія Джима та Антон Дудченко. Незважаючи на найкращу стрільбу серед усіх команд (лише 4 додаткові патрони), "синьо-жовті" посіли тільки 20-те місце.
Це найгірший результат в історії виступів України на чемпіонатах світу у змішаних естафетах.
Виграла синглмікст Франція. "Срібло" здобула Норвегія, а замкнула трійку призерів Німеччина.
Чемпіонат світу з біатлону-2025: результати одиночної змішаної естафети
1. Франція (0+7) 35:25.1
2. Норвегія (0+15) +5.7
3. Німеччина (0+4) +8.3
4. Швейцарія (0+10) +12.7
5. Швеція (0+7) +13.5
6. Словенія (0+8) +18.7
...
20. Україна (0+4) +2:30.5
Наступними гонками ЧС-2025 з біатлону стануть класичні естафети, які відбудуться у суботу, 22 лютого. У неділю, 23 лютого, планетарна першість завершиться масстартами.
Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону
На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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