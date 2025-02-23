У неділю, 23 лютого, в останній змагальний день чемпіонату світу з біатлону-2025 у швейцарському Ленцергайде відбувся жіночий масстарт.

Україну в цій гонці представляли дві біатлоністки: Юлія Джима та Христина Дмитренко.

Найкращий результат серед українок показала Джима, яка з однією хибою стала 24-ю. Дмитренко з чотирма штрафними колами фінішувала 29-ю.

Чемпіонкою світу в масстарті стала шведка Ельвіра Еберг. "Срібло" здобула француженка Осеан Мішелон, а бронзовою призеркою стала норвежка Марен Кіркейде.

Чемпіонат світу з біатлону-2025: результати жіночого масстарту

1. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+1+0+0) 40:32.3

2. Осеан Мішелон (Франція, 1+1+1+0) +9.4

3. Марен Кіркейде (Норвегія, 2+0+1+0) +16.5

4. Жані Рішар (Франція, 0+1+2+0) +23.1

5. Мілєна Тодорова (Болгарія, 1+0+1+0) +24.3

6. Лу Жанмонно (Франція, 3+0+0+1) +34.1

...

24. Юлія Джима (Україна, 0+1+0+0) +2:38.4

29. Христина Дмитренко (Україна, 1+2+0+1) +4:22.8

Сьогодні ЧС-2025 з біатлону завершиться чоловічим масстартом, який розпочнеться о 17:05 за київським часом. У заключній гонці планетарної першості візьмуть участь два українці: Дмитро Підручний і Віталій Мандзин.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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