У п'ятницю, 14 лютого, чемпіонат світу з біатлону-2025 у швейцарському Ленцергайде продовжився жіночою спринтерською гонкою.

Україну в ній представляли чотири біатлоністки: Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна та Ірина Петренко.

Найкращий результат серед українок показала Джима, яка з бездоганною стрільбою посіла 18-те місце. Крім неї, до гонки переслідування також відібралася Дмитренко, яка з трьома колами штрафу стала 48-ю.

Перемогла у спринті француженка Жюстін Бреза-Буше. "Срібло" здобула німкеня Франциска Пройсс, а "бронзу" взяла фінка Суві Мінккінен.

Чемпіонат світу з біатлону-2025: результати жіночого спринту

1. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 1+0) 22:08.7

2. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+1) +9.8

3. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0) +10.0

4. Лєна Геккі Гросс (Швейцарія) +11.4

5. Мікела Каррара (Італія, 0+1) +24.4

6. Лу Жанмонно (Франція 1+1) +30.8

...

18. Юлія Джима (Україна, 0+0) +59.7

48. Христина Дмитренко (Україна, 2+1) +2:28.3

70. Ірина Петренко (Україна, 1+1) +3:11.1

75. Олена Городна (Україна, 4+0) +3:34.8

Зазначимо, що ЧС-2025 з біатлону стартував у середу, 12 лютого, змішаною естафетою, в якій збірна України фінішувала на восьмому місці.

Планетарна першість триватиме до 23 лютого. Наступною гонкою стане чоловічий спринт, який відбудеться у суботу, 15 лютого. Початок – о 16:05 за київським часом.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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