У суботу, 22 лютого, змагальна програма чемпіонату світу з біатлону-2025 у швейцарському Ленцергайде продовжилася жіночою естафетою.

За збірну України в гонці бігли Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна та Анастасія Меркушина. "Синьо-жовті" фінішували на 11-му місці.

На стартовому етапі Дмитренко використала три додаткові патрони на стрільбі лежачи, залишивши вогневий рубіж на 16-й позиції. Стійку Христина відпрацювала швидко і безпомилково, завдяки чому піднялася на шосте місце, естафету вона передала 9-ю з відставанням 55,5 секунди від лідера – команди Франції.

На другому етапі Джима одного разу схибила лежачи, пішовши зі стрільби на сьомій сходинці. Стійку Юлія пройшла з двома додатковими патронами, опустившись на десяту сходинку. Естафету вона передала 12-ю з відставанням 1 хвилина 51,8 секунди від лідера – Франції.

На третьому етапі Городна використала два додаткові патрони на стрільбі лежачи, залишивши вогневий рубіж на 10-му місці. На стійці Олена припустилася двох хиб, вийшовши на 9-ту позицію, а естафету передала десятою з відставанням 2 хвилини 41,9 секунди від лідера – Франції.

На заключному етапі Меркушина двічі схибила лежачи, піднявши українську команду на 9-ту позицію. На стійці Анастасія використала два додаткові патрони і в підсумку фінішувала 11-ю з відставанням 3 хвилини 52,3 секунди від Франції, яка виграла жіночу естафету. "Срібло" здобула Норвегія, а "бронзу" виборола Швеція

Чемпіонат світу з біатлону-2025: результати жіночої естафети

1. Франція (0+4) 1:07.23.9

2. Норвегія (1+8) +1:04.2

3. Швеція (1+8) +144.5

4. Австрія (1+5) +1:50.1

5. Німеччина (1+10) +1:58.4

6. Словаччина (0+10) +2:15.9

...

11. Україна (0+14) +3:52.3

Також сьогодні на ЧС-2025 з біатлону відбудеться чоловіча естафета, яка розпочнеться о 16:05 за київським часом.

У неділю, 23 лютого, планетарна першість завершиться масстартами. Жінки вийдуть на старт о 14:45, а чоловіки – о 17:05 за київським часом.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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