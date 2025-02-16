Найкращий результат серед українок у персьюті показала Юлія Джима.
У неділю, 16 лютого, чемпіонат світу з біатлону-2025 у швейцарському Ленцергайде продовжився жіночою гонкою переслідування.
Україну в ній представляли дві біатлоністки: Юлія Джима (18-та стартова позиція за підсумками спринту) та Христина Дмитренко (розпочала гонку 48-ю).
Найкращий результат серед українок у персьюті показала Джима, яка з трьома хибами фінішувала 22-ю. Дмитренко з одним неточним пострілом замкнула топ-30.
Чемпіонкою світу в гонці переслідування стала німкеня Франциска Пройсс, яка раніше здобула "срібло" у спринті. Другою стала шведка Ельвіра Еберг, а "бронзу" виборола переможниця спринту француженка Жюстін Бреза-Буше.
Чемпіонат світу з біатлону-2025: результати жіночої гонки переслідування
1. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+0+0+0) 24:45.6
2. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+0+1) +39.1
3. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 1+0+1+1) +40.9
4. Лу Жанмонно (Франція 0+0+1+1) +1.02.2
5. Лєна Геккі Гросс (Швейцарія, 0+0+1+3) +1.28.3
6. Суві Мінккінен (Фінляндія, 1+1+0+0) +1.41.1
...
22. Юлія Джима (Україна, 0+1+2+0) +3:02.4
30. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+0+0) +3:16.7
Зазначимо, що сьогодні на ЧС-2025 з біатлону також відбудеться чоловічий персьют, який розпочнеться о 16:05 за київським часом. Від України виступлять Антон Дудченко (стартуватиме 35-м), Віталій Мандзин (36-м) і Дмитро Підручний (37-м).
Планетарна першість з біатлону триватиме до 23 лютого.
Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону
На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Читайте також:
Чемпіонат світу з біатлону-2025: результати чоловічого спринту
Чемпіонат світу з біатлону-2025: результати жіночого спринту
Чемпіонат світу з біатлону-2025: результати змішаної естафети