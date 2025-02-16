У неділю, 16 лютого, чемпіонат світу з біатлону-2025 у швейцарському Ленцергайде продовжився жіночою гонкою переслідування.

Україну в ній представляли дві біатлоністки: Юлія Джима (18-та стартова позиція за підсумками спринту) та Христина Дмитренко (розпочала гонку 48-ю).

Найкращий результат серед українок у персьюті показала Джима, яка з трьома хибами фінішувала 22-ю. Дмитренко з одним неточним пострілом замкнула топ-30.

Чемпіонкою світу в гонці переслідування стала німкеня Франциска Пройсс, яка раніше здобула "срібло" у спринті. Другою стала шведка Ельвіра Еберг, а "бронзу" виборола переможниця спринту француженка Жюстін Бреза-Буше.

Чемпіонат світу з біатлону-2025: результати жіночої гонки переслідування

1. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+0+0+0) 24:45.6

2. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+0+1) +39.1

3. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 1+0+1+1) +40.9

4. Лу Жанмонно (Франція 0+0+1+1) +1.02.2

5. Лєна Геккі Гросс (Швейцарія, 0+0+1+3) +1.28.3

6. Суві Мінккінен (Фінляндія, 1+1+0+0) +1.41.1

...

22. Юлія Джима (Україна, 0+1+2+0) +3:02.4

30. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+0+0) +3:16.7

Зазначимо, що сьогодні на ЧС-2025 з біатлону також відбудеться чоловічий персьют, який розпочнеться о 16:05 за київським часом. Від України виступлять Антон Дудченко (стартуватиме 35-м), Віталій Мандзин (36-м) і Дмитро Підручний (37-м).

Планетарна першість з біатлону триватиме до 23 лютого.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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