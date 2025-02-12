У середу, 12 лютого, чемпіонат світу з біатлону-2025 у швейцарському Ленцергайде стартував змішаною естафетою.

Збірну України в гонці представляли Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Антон Дудченко та Дмитро Підручний. "Синьо-жовті" фінішували на восьмому місці.

На першому етапі Петренко безпомилково стріляла лежачи, залишивши вогневий рубіж на четвертій позиції. На стійці Ірина використала два додаткових патрони і опустилася на 16-те місце, а передала естафету 17-ю з відставанням 1 хвилина 34 секунди від лідера.

На другому етапі Дмитренко чисто відстрілялася лежачи та підняля українську команду на 13-ту сходинку. На стійці Христина використала два додаткових патрони і залишила вогневий рубіж на 14-й позиції, а передала естафету 13-ю з відставанням 2 хвилини 45 секунд від лідера.

На третьому етапі Дудченко чисто стріляв лежачи й після вогневого рубежу був 15-м. На стійці Антон використав один додатковий патрон і передав естафету на 13-му місці.

На заключному етапі Підручний бездоганно відстрілявся лежачи та стоячи і в підсумку відіграв для збірної України п'ять позицій, фінішувавши на восьмому місці.

Виграла змішану естафету Франція. "Срібло" здобула Чехія, а "бронзу" виборола Німеччина.

Чемпіонат світу з біатлону-2025: результати змішаної естафети

1. Франція (1+6) 1:04:41.5

2. Чехія (0+9) +1:13.8

3. Німеччина (0+11) +1:18.4

4. Норвегія (2+8) +1:21.1

5. Швеція (1+10) +1:36.5

6. Швейцарія (0+11) +1:44.1

...

8. Україна (0+5) +2:49.6

ЧС-2025 з біатлону триватиме до 23 лютого. Наступною гонкою планетарної першості стане жіночий спринт, який відбудеться у п'ятницю, 14 лютого.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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